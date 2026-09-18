El Gobierno aumentó las prestaciones por discapacidad: cuánto suben los aranceles

La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, dispuso un aumento del 1,7% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para septiembre de 2026.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 3487/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, y actualiza los valores que rigen para las distintas prestaciones contempladas en el nomenclador. Además del incremento general, la resolución mantiene un componente específico para la zona patagónica. De esta manera, quienes residan en las provincias comprendidas en esa región continuarán recibiendo un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.

La actualización responde al mecanismo establecido para adecuar periódicamente los valores de las prestaciones de acuerdo con la evolución de los precios.

El cálculo toma como referencia la inflación de agosto

Los nuevos valores de septiembre toman como punto de partida los aranceles establecidos por la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dictada el 21 de agosto.

Aquella norma había determinado una actualización del 2,10% para agosto, calculada a partir de la variación del IPC de julio. Para septiembre se mantuvo el mismo criterio de actualización mensual. Según los fundamentos de la nueva resolución, corresponde adecuar los valores del nomenclador utilizando el índice de precios correspondiente al mes inmediatamente anterior.

Por ese motivo, para determinar los aranceles que rigen durante septiembre se tomó como referencia la inflación informada para agosto de 2026. La estructura de los nuevos valores contempla:

Categoría A.

Categoría B.

Categoría C.

Categoría única para prestaciones específicas que no se encuentran incluidas en los grupos anteriores.

para prestaciones específicas que no se encuentran incluidas en los grupos anteriores. Adicional patagónico del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.

Centros de Día y Centros Educativos Terapéuticos

Entre las prestaciones alcanzadas por la actualización se encuentran los Centros de Día, los Centros Educativos Terapéuticos, la formación laboral, el aprestamiento laboral y distintas modalidades de escolaridad. En la categoría A, el Centro de Día de jornada doble tendrá desde septiembre un valor de $1.120.292,68. Para la jornada simple, el arancel pasará de $586.028,44 a $595.990,93.

Los Centros Educativos Terapéuticos de jornada doble de esta categoría pasarán de $1.237.400,21 a $1.258.436,01, mientras que la jornada simple tendrá un valor de $687.261,23. En cuanto a la formación y el aprestamiento laboral, ambos servicios de jornada doble quedarán en $1.099.562,74 dentro de la categoría A. Para las jornadas simples de ambas modalidades, el monto será de $597.925,91.

En la categoría B, los nuevos valores serán:

Centro de Día, jornada doble: $940.993,17 .

. Centro de Día, jornada simple: $501.483,70 .

. Centro Educativo Terapéutico, jornada doble: $1.056.551,78 .

. Centro Educativo Terapéutico, jornada simple: $576.828,99.

Para la categoría C, los importes establecidos son:

Centro de Día, jornada doble: $716.517,21 .

. Centro de Día, jornada simple: $382.159,19 .

. Centro Educativo Terapéutico, jornada doble: $805.995,13 .

. Centro Educativo Terapéutico, jornada simple: $440.463,31.

Nuevos valores para escolaridad y formación laboral

La actualización también modifica los aranceles correspondientes a las prestaciones de escolaridad primaria y preprimaria. En la categoría A, quienes sean beneficiarios de escolaridad primaria de jornada doble percibirán $1.180.117,30, mientras que para la jornada simple el valor será de $596.846,71.

En escolaridad preprimaria, los nuevos montos serán de $1.121.214 para la jornada doble y $596.846,71 para la jornada simple.

En la categoría B, la escolaridad primaria de doble jornada pasará de $974.737,69 a $991.308,23. Para la modalidad de jornada simple, el valor será de $501.483,70.

En la categoría C, la escolaridad primaria de jornada doble tendrá un arancel de $754.850,25. Por su parte, la formación laboral y el aprestamiento laboral de jornada doble en la categoría C quedarán en $704.371,12, mientras que las jornadas simples tendrán un valor de $382.419,37.

Internación, hogares y residencias con los valores más altos

Uno de los principales valores del nomenclador corresponde a la internación para rehabilitación, cuyo arancel pasará de $5.882.161,86 a $5.982.158,61.

También se actualizarán las prestaciones vinculadas con hogares permanentes, residencias y las distintas combinaciones de estos servicios con Centros de Día y Centros Educativos Terapéuticos. En la categoría A, el hogar permanente pasará de $2.072.014,18 a $2.107.238,43.

Los restantes valores para hogares de esta categoría serán:

Hogar permanente con Centro de Día: $3.276.799,92 .

. Hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico: $3.421.018,65 .

. Hogar con Centro Educativo Terapéutico de lunes a viernes: $2.945.406,21.

En la categoría B, los aranceles quedarán establecidos de la siguiente manera:

Hogar permanente: $1.769.518,10 .

. Hogar de lunes a viernes: $1.371.300,23 .

. Hogar permanente con Centro de Día: $2.751.894,88 .

. Hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico: $2.872.535,53.

Para la categoría C, los valores serán:

Hogar permanente: $1.407.283,83 .

. Servicio de lunes a viernes: $1.092.280,66 .

. Hogar permanente con Centro de Día: $2.155.312,53 .

. Hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico: $2.248.725,48.

Las residencias también quedan alcanzadas por la actualización. En la categoría A, la residencia permanente sube a $1.372.457,95, mientras que la residencia de lunes a viernes tendrá un valor de $1.119.015,60.

En las categorías B y C, las residencias permanentes se establecen respectivamente en $1.152.652,09 y $1.065.625,20.

Estimulación temprana, apoyo e integración escolar

La denominada categoría única reúne prestaciones que no se presentan bajo los grupos A, B y C. En este segmento, la estimulación temprana pasará de $415.173,74 a $422.231,69.

También se actualizan los módulos y prestaciones de apoyo:

Prestación de apoyo: $20.900 .

. Módulo Maestro de Apoyo: $497.881,75 .

. Valor individual de Maestro de Apoyo: $16.341,47 .

. Módulo de Apoyo a la Integración Escolar, identificado como SAIE: $770.043,58.

Estos valores forman parte del conjunto de prestaciones que la resolución actualiza para septiembre y complementan los aranceles correspondientes a las categorías A, B y C.

Rehabilitación y transporte también tendrán nuevos aranceles

El nuevo esquema contempla además diferentes modalidades de rehabilitación. El módulo integral intensivo tendrá un arancel de $183.890,72, mientras que el módulo integral simple llegará a $110.611,95.

Para la rehabilitación en hospital de día, la jornada simple tendrá un valor de $661.240,08 y la jornada doble ascenderá a $1.069.375,53. El transporte también tendrá una actualización específica. El valor por kilómetro aumentará de $900,01 a $915,31.

A su vez, el módulo de alimentación pasará de $4.931,79 a $5.015,63.