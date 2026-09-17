El Senado dio media sanción a la reforma de la ley de biocombustibles

El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma de la ley de biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

La iniciativa fue respaldada por 41 a 25 votos y será girada para su revisión a la Cámara de Diputados.

El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, la mayoría de la UCR y el senador tucumano y exgobernador José Manzur.

En tanto, el proyecto fue rechazado por el bloque justicialista, Movere por Santa Cruz y el senador radical Maximiliano Abad.

Esta propuesta se pudo debatir luego de que se superaran las diferencias que existían sobre la participación de las pymes de biodiésel, dado que se acordaron modificaciones entre los libertarios y los aliados.

Las pequeñas y medianas empresas pretendían mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto contemplaba una reducción progresiva hasta su eliminación en 2031.

Con la nueva propuesta, las empresas no integradas tendrán el piso mínimo a partir del 1° de enero de 2031 hasta 2036 del 4%, con lo cual tendrán una porción del mercado asegurada.

DEBATE

La presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, señaló que este "dictamen busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías".

Señaló que "este dictamen no solo aumenta los cortes del bioetanol y del biodiésel, sino que también regula cómo se abastecen esos cortes y cómo se comercializan estos productos, es decir, cómo se garantiza una transición ordenada".

Destacó que "en el caso del biodiésel se establece un período de transición hasta el año 2036, y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta; es un esquema que progresivamente reduce la porción reservada a empresas no integradas y amplía gradualmente la competencia en el sector".

La senadora de Independencia, Beatriz Ávila, señaló que "apoyo elevar al 15% el corte obligatorio de biocombustibles y votar favorablemente la ley por su impacto positivo en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional".

"Esta ley tiene un sesgo federal en una Argentina desigual, con asimetrías. En el norte tenemos la caña de azúcar y para nosotros es importante que podamos avanzar en esta ley que es de vanguardia", manifestó.

Dijo que la reforma "no solo permitirá el incremento en los cortes obligatorios, sino también en la reducción de las emisiones, en la mejor calidad de los combustibles, en la innovación y la tecnología y, por supuesto, si es favorable en términos de precios, en la economía regional".

Por su parte, el exgobernador tucumano, Juan Manzur, apoyó la reforma de la ley de biocombustibles y señaló que "esta ley lo que hace es poner la mirada en el norte argentino, en una zona pobre, una zona castigada".

Destacó que esta iniciativa "va a repercutir muy positivamente en mi provincia, en Tucumán", apuntó, y destacó que la sanción de la ley impactará en forma positiva en los pequeños productores de la región.

La senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, señaló que "Córdoba sigue marcando el camino en la industria de biocombustibles".

"Esa es la Argentina que queremos. Gracias a la decisión de la provincia, hoy Córdoba lidera el mercado de bioetanol y concentra casi el 70% de la capacidad instalada en la producción de etanol", aseveró.

El senador peronista Fernando Salino mostró reparos a aspectos del dictamen de mayoría al señalar que "hay muchas cosas que quisiéramos corregir. No podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación y que deberían estar contenidas en la propia ley".

A su vez, la presidenta de Convicción Federal, Carolina Moisés, señaló que "votaré hoy esta ley de biocombustibles, una ley que trabajé siempre porque vengo de San Pedro, rodeada de cañaverales".

Agregó que votará esta ley "pensando en Jujuy, en los productores y en cada familia cuando escucha la sirena del ingenio, que significa trabajo".

En el cierre del debate, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, dijo: "no podemos acompañar por solidaridad con las provincias que nos están advirtiendo que las industrias se les pueden ir del lugar".

Por su parte, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló que "se está discutiendo algo más grande que un porcentaje de corte. Estamos discutiendo qué reglas queremos para una industria estratégica para la Argentina durante los próximos 15 años".