El gobierno avanza en acuerdos con Zijin-Liex para fortalecer el desarrollo productivo en Catamarca

Con el objetivo de llevar adelante una agenda orientada a fortalecer el desarrollo productivo local, el gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y representantes de la Cámara Económica de Fiambalá, se reunieron con autoridades de la empresa minera Zijin-Liex, encabezadas por su CEO, Gao Jianneng.



En el encuentro, donde también estuvieron presentes el diputado nacional Sebastián Noblega y la senadora departamental, Pamela López, se planteó la necesidad de que la compañía incremente la contratación de servicios y la adquisición de bienes a proveedores locales, con el objetivo de potenciar la economía regional y generar mayor impacto en la comunidad.



En ese sentido, desde la Cámara Económica expusieron la capacidad instalada y los distintos servicios que pueden ofrecer al sector minero, remarcando la importancia de consolidar vínculos comerciales sostenidos en el tiempo.



Asimismo, las partes coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación entre el sector público, privado y empresarial para impulsar un desarrollo económico integral en Fiambalá, que se traduzca en mayores oportunidades y beneficios concretos para la población.



El presidente de la Cámara Económica de Fiambalá, Mario Mamani, valoró de manera positiva la reunión impulsada por el gobernador Raúl Jalil junto a la empresa Zijin Mining (Liex), al considerar que se trata de un paso clave para fortalecer la articulación entre el sector público y privado.



"Este tipo de encuentros, que en muchos casos marcan un primer acercamiento institucional con distintos actores, son fundamentales para poner sobre la mesa las necesidades reales de nuestra región y avanzar en soluciones concretas", expresó Mamani.



En esa línea, el dirigente empresarial se mostró optimista respecto al escenario que se abre para la región. "Confiamos en que este sea el inicio de un camino de trabajo coordinado, que fortalezca las economías regionales y brinde más oportunidades para nuestros emprendedores y comerciantes de Fiambalá", agregó.