Milei inicia su tercera visita a Israel en medio de la guerra en Medio Oriente

El presidente Javier Milei emprenderá este sábado un nuevo viaje hacia Israel, marcando así su tercera visita oficial a ese país en un escenario atravesado por una guerra abierta que condiciona la dinámica regional. En este contexto, el Gobierno difundió un cronograma detallado que combina actividades diplomáticas, institucionales y religiosas, en una agenda que busca reforzar vínculos estratégicos y políticos.

La delegación oficial estará integrada por figuras clave del gabinete: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno, a cargo de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques, responsable del área de Justicia. El grupo arribará el domingo a las 9.30 (hora local) a bordo del avión presidencial ARG01, dando inicio a una serie de actividades cuidadosamente programadas.

Primeros gestos: tradición y diplomacia

Como primera actividad oficial, a las 10.30, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, un gesto que ya se ha convertido en una práctica reiterada en cada uno de sus viajes a Israel, cargado de significado espiritual y político.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno desarrollará su propia agenda. A las 16.15, mantendrá un encuentro con su par israelí, Gideon Sa'ar, en el que se espera avanzar en temas de cooperación bilateral y relaciones exteriores.

Uno de los momentos centrales de la jornada será a las 17.30, cuando Milei se reúna con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. Este encuentro podría derivar en anuncios de relevancia, entre ellos:

El posible vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al .

. La firma de acuerdos conjuntos entre ambos países.

Participación en eventos emblemáticos

La agenda del domingo culminará con la asistencia del presidente a la pregrabación de la ceremonia del 78.º Día de la Independencia de Israel, conocida como el encendido de antorchas en Monte Herzl. Se trata de un evento de alto valor simbólico al que Milei fue invitado directamente por Netanyahu, quien también convocó al dirigente republicano Donald Trump.

Distinciones académicas y reuniones de alto nivel

El lunes se perfila como una jornada intensa en el plano institucional y académico. A las 10:30, el mandatario será distinguido con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, en una ceremonia en la que también está previsto que brinde una exposición.

Durante esa misma jornada, Milei mantendrá encuentros de alto nivel:

A las 15.30 , se reunirá con el presidente de Israel, Isaac Herzog .

, se reunirá con el . Posteriormente, visitará la Yeshivá Hebron , donde recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos .

, donde recibirá una distinción de la . En ese ámbito, también tomará la palabra, consolidando su presencia en espacios de relevancia cultural y religiosa.

Cierre con encuentros religiosos y regreso

Antes de emprender el regreso a la Argentina, el presidente aprovechará su estadía para mantener reuniones con rabinos, en una instancia que refuerza el componente espiritual de la visita. Asimismo, recorrerá la Iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, uno de los sitios más emblemáticos del cristianismo.

El cierre de la jornada incluiría su participación en la ceremonia oficial por el 78.º Día de la Independencia de Israel, tras lo cual partirá a las 23:30 rumbo a Buenos Aires. Se prevé que el arribo se concrete a media mañana del miércoles.

Una agenda que combina política, religión y estrategia

La visita de Milei se estructura sobre tres ejes claros:

Diplomacia bilateral , con reuniones clave con Netanyahu, Herzog y el canciller israelí.

, con reuniones clave con Netanyahu, Herzog y el canciller israelí. Reconocimiento académico e institucional , con distinciones en la Universidad Bar-Ilan y la Yeshivá Hebron.

, con distinciones en la Universidad Bar-Ilan y la Yeshivá Hebron. Gestos religiosos y simbólicos, como la visita al Muro de los Lamentos y la Iglesia del Santo Sepulcro.

En un contexto internacional complejo, el viaje del mandatario argentino no solo reafirma su alineamiento con Israel, sino que también proyecta una estrategia integral que articula política exterior, identidad cultural y posicionamiento internacional.