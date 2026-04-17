Luis Caputo y Kristalina Georgieva se reunieron en el FMI: "Hay una relación de confianza"

Luis Caputo y Kristalina Georgieva se reunieron en las oficinas de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, en un contexto marcado tanto por la agenda económica argentina como por las tensiones globales que atraviesan los mercados internacionales.

El encuentro tuvo una duración de poco más de una hora y se centró en dos grandes ejes: la situación macroeconómica de la Argentina y las consecuencias globales de la tregua que negocia Donald Trump con Irán. En ese marco, se abordó la evolución de las principales variables que el organismo multilateral monitorea de forma constante.

La reunión contó además con la participación de una delegación económica argentina de alto nivel, integrada por:

José Luis Daza, viceministro de Economía

Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA

Leonardo Madcur, representante argentino ante el FMI

"Relación de confianza" y elogios a la gestión económica

Al término del encuentro, el propio Caputo calificó la reunión como "muy agradable", subrayando el vínculo entre las partes: "Fue una reunión muy agradable porque hay una relación de confianza", expresó ante periodistas. En la misma línea, agregó que Georgieva "está súper impresionada con los logros" alcanzados por la administración económica.

La directora gerente del FMI también se pronunció públicamente a través de su cuenta oficial de X, donde destacó el tono y el contenido del encuentro:

"Excelente reunión con el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Bausili, sobre la sólida implementación de políticas en Argentina. Esperamos seguir apoyando las reformas de para afianzar la estabilidad e impulsar el crecimiento".

Estas declaraciones refuerzan la percepción de sintonía entre el equipo económico argentino y el organismo multilateral, en un momento clave para la consolidación del programa económico.

Contexto global: Medio Oriente y riesgos energéticos

Durante las Reuniones de Primavera del FMI, Georgieva ha manifestado preocupación por los efectos de la guerra en Medio Oriente. En particular, recomendó evitar respuestas de política económica de corto plazo frente a los shocks derivados del conflicto, especialmente aquellos asociados al bloqueo del estrecho de Ormuz.

El ministro Caputo, por su parte, respaldó la mirada técnica del organismo. En un contacto breve con periodistas, destacó la fortaleza del programa económico argentino y su capacidad para mitigar el impacto de factores externos, como la suba global del precio de los combustibles vinculada a la guerra entre la Casa Blanca y el régimen chiíta.

Respaldo técnico del FMI al programa argentino

La relación entre Argentina y el FMI atraviesa un momento de alineamiento institucional positivo. Ya existe un Staff Level Agreement, y se prevé que en mayo el directorio del organismo apruebe un desembolso de 1.000 millones de dólares, destinados a fortalecer las reservas del Banco Central.

En paralelo, los equipos técnicos del FMI han mostrado un respaldo explícito al programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei y ejecutado por Caputo. Este apoyo se mantiene incluso frente a la inflación del 3,4% registrada en marzo, un dato que generó malestar en la administración argentina.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, sintetizó la visión del organismo:

Se registró un impulso de políticas positivo

Se aprobó el Presupuesto

Hubo una importante reforma laboral

Se observan avances en la acumulación de reservas

Se impulsa la eliminación de distorsiones económicas

Se promueve la apertura de la economía y el aumento de productividad

Perspectivas inflacionarias y proyecciones del Fondo

El economista Luis Cubeddu, a cargo del caso argentino dentro del FMI, proyectó un escenario de desinflación gradual en los próximos meses. Según su análisis:

Los indicadores de alta frecuencia de abril muestran señales favorables

Las políticas fiscales prudentes actúan como ancla del programa económico

Las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen en torno al 25%

Una estrategia financiera de múltiples frentes

Durante su estadía en Washington, Caputo mantuvo múltiples reuniones con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF, con el objetivo de asegurar financiamiento para afrontar compromisos de deuda privada en julio.

Estas gestiones resultaron en la obtención de 2.550 millones de dólares en garantías, fortaleciendo la posición financiera del país.

El FMI valoró esta estrategia como parte de un enfoque integral, basado en varios pilares:

Movilización de financiamiento en dólares desde mercados locales

Privatización o venta de activos estatales

Uso de repos del Banco Central

Préstamos comerciales respaldados por bancos multilaterales

Cubeddu destacó que este esquema es "esencial" dentro del diseño financiero del año.

Cierre de agenda y retorno a Buenos Aires

Con la reunión con Georgieva como punto final de su agenda en Washington, Luis Caputo concluye una serie de encuentros institucionales de alto nivel. El ministro tiene previsto regresar a Buenos Aires al día siguiente, tras una semana de intensa actividad diplomática y financiera en el corazón del sistema multilateral.