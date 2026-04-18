Macri relanza el PRO con un llamado a "blindar el cambio" y evitar el regreso del populismo

El expresidente Mauricio Macri eligió el inicio de la gira denominada "Próximo paso" para enviar una señal política clara: la necesidad de "no darle excusas al populismo para volver", en una referencia directa al kirchnerismo. El pronunciamiento se produjo este viernes en el Centro de Convenciones Gala, en Resistencia, en el marco del relanzamiento del PRO con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

Desde el escenario, Macri trazó una línea discursiva que combinó advertencias, autocrítica implícita y una reafirmación del rumbo político que, según sus palabras, comenzó hace casi dos décadas. En ese sentido, insistió en que el desafío actual no es solo sostener el cambio, sino "blindarlo" frente a posibles retrocesos.

Relación con el gobierno de Milei

Uno de los puntos centrales de su intervención fue su posicionamiento respecto al gobierno de Javier Milei. Macri fue enfático al asegurar que "jamás" cuestionaría el rumbo del actual Ejecutivo, al que definió como parte de un camino compartido.

"Es el nuestro, estamos para complementarlo", sostuvo.

Aclaró además que no tiene intención de convertirse en oposición en las próximas elecciones presidenciales.

Subrayó que esa decisión responde, entre otras razones, a evitar el regreso del kirchnerismo: "menos para que vuelva el kirchnerismo".

Esta definición política marca un intento de equilibrio: acompañar el proceso actual sin renunciar a una identidad propia dentro del espacio que lidera.

La idea de "blindar el cambio"

El concepto de "blindar el cambio" fue uno de los ejes más repetidos en su discurso. Macri lo vinculó directamente con el proceso iniciado en 2015, al que describió como el momento en que su espacio político "plantó la semilla" de una transformación profunda en la Argentina.

"Tenemos la idea de blindar el cambio, ese que nos propusimos en 2015 y plantamos la semilla del mismo, pero en 2019 volvió el ejército de la demolición", afirmó, en una referencia crítica al período posterior a su presidencia.

En esa línea, desarrolló una narrativa histórica de su proyecto político:

Hace casi dos décadas: el inicio de una propuesta de cambio "rotundo".

2015: la siembra de la "semilla del cambio y libertad".

2019: un retroceso atribuido a lo que definió como "el ejército de la demolición".

2023: un nuevo avance, aunque todavía insuficiente para garantizar la irreversibilidad del proceso.

Un cambio aún no consolidado

El exmandatario reconoció que, a pesar de los avances recientes, el cambio "no está blindado". Según explicó, esto implica que todavía existe la posibilidad de un retroceso político que habilite el regreso del populismo.

"En 2023 volvimos a avanzar pero el cambio no está blindado porque no está asegurado de que retroceda de nuevo ante la vuelta del populismo", señaló.

Esta afirmación introduce un matiz relevante: la idea de que el proceso de transformación sigue siendo frágil y depende de una construcción sostenida en el tiempo.

Crítica constructiva y rol activo

Macri también hizo hincapié en la responsabilidad de su espacio frente al actual contexto político. En ese sentido, planteó que el acompañamiento al gobierno no implica silencio ni complacencia.

"Por la confianza que nos han brindado al cambio que propusimos, nos sentimos obligados a aceptar lo que está bien y a señalar lo que está mal en este proyecto que compartimos", afirmó.

Y reforzó esa idea con una definición categórica: "El silencio no ayuda al cambio, lo traiciona".

Este enfoque sugiere un rol activo del PRO dentro del escenario político, con capacidad de apoyo pero también de señalamiento crítico.

"Próximo paso": construcción hacia el futuro

El cierre del discurso estuvo marcado por una apelación directa a la militancia y a los dirigentes de su espacio. Macri definió al PRO como "el próximo paso", una etapa destinada a completar lo que aún falta en el proceso de transformación.

"Somos el próximo paso, que me entusiasma el solo imaginármelo, es de los que tienen que construir lo que falta, transformar el cambio en un futuro para la gente", expresó.

En esa proyección, destacó la importancia de lograr impactos concretos en la vida cotidiana:

Que las personas "sientan una mejora concreta en cada vida que tienen".

Que el cambio trascienda el plano discursivo y se traduzca en resultados tangibles.

Finalmente, dejó un mensaje movilizador:

"Prepárense, no se callen, entendamos que blindar el cambio requiere un trabajo de todos los días".

Un mensaje con proyección electoral

El discurso de Macri no solo marcó el inicio de una gira, sino también la definición de una estrategia política de cara al futuro. Con un equilibrio entre respaldo y autonomía, el expresidente busca reposicionar al PRO como un actor clave en la consolidación del rumbo iniciado, evitando al mismo tiempo la fragmentación del espacio político.

En ese marco, la advertencia sobre "no darle excusas al populismo para volver" funciona como eje articulador de su mensaje: una consigna que combina memoria política, diagnóstico del presente y proyección hacia 2027.