El Gobierno avanzará con una reestructuración integral del transporte urbano

En medio de una crisis del transporte urbano que combina restricción de horarios solicitada por las empresas operadoras y un paro de colectivos en curso, el Gobierno provincial resolvió avanzar en una reestructuración integral del sistema de transporte público urbano. La definición fue comunicada por el ministro de Transporte, Lucas Poliche, quien remarcó que el escenario actual exige respuestas de fondo y no medidas transitorias.

"El usuario requiere una respuesta estructural, no parches", aseguró el funcionario, al explicar el sentido de la decisión política adoptada por la Provincia. En esa línea, dejó en claro que el Estado provincial ya cumplió con sus obligaciones financieras, al señalar que los subsidios correspondientes fueron depositados en tiempo y forma durante la jornada de ayer.

Según precisó, la dificultad que hoy atraviesan las empresas para afrontar el pago de salarios no responde a un incumplimiento del Gobierno, sino a una crisis estructural del sistema, que la administración decidió abordar de manera integral.

La caída de pasajeros y el aumento de costos

Uno de los principales fundamentos de la reestructuración está en los datos de funcionamiento del sistema durante los últimos dos años. El ministro Poliche sostuvo que la cantidad de pasajeros cayó entre un 30 y un 40 por ciento, una reducción significativa que modificó la lógica de sostenibilidad del esquema vigente.

A esa caída de la demanda se suma un incremento fuerte en los costos operativos, especialmente en rubros esenciales para la prestación del servicio como el combustible, lubricantes y el mantenimiento.

El funcionario fue enfático al describir el desajuste entre la estructura heredada y la demanda actual: "Seguir intentando sostener la misma estructura de operadores, la misma cantidad de unidades y las mismas frecuencias que cuando la demanda era otra no es una política pública: es una irresponsabilidad".

La definición expone con claridad que el rediseño buscará adecuar el servicio a un nuevo escenario de uso y financiamiento.

Los tres ejes centrales de la transformación

La reestructuración que se pondrá en marcha contempla tres ejes centrales, orientados a optimizar recursos y mejorar la respuesta al usuario.

1. Rediseño de recorridos y frecuencias

adaptación a la demanda real

eliminación de superposiciones

adecuación de horarios y cobertura

2. Revisión de operadores y unidades

análisis de la estructura de empresas prestadoras

optimización de la cantidad de unidades

reorganización del esquema operativo

3. Redistribución del esfuerzo económico

reorientación de subsidios

prioridad en que los recursos lleguen al pasajero

mayor eficiencia en la asignación estatal

Este esquema apunta a reemplazar un modelo que, según el diagnóstico oficial, dejó de responder a la realidad del sistema.

Movilidad garantizada

El eje político de la medida fue sintetizado por Poliche al remarcar que el propósito central es garantizar el derecho a la movilidad de cada catamarqueño. Para el Gobierno, la reestructuración debe permitir construir un sistema eficiente y sustentable en el tiempo, capaz de sostener el servicio sin reproducir desequilibrios que hoy impactan en usuarios, empresas y trabajadores.

La decisión de poner el foco simultáneamente en pasajeros y trabajadores busca atender la doble dimensión de la crisis: por un lado, la necesidad de asegurar la prestación diaria; por otro, la estabilidad laboral y salarial dentro de un esquema económicamente viable.

Participación de todos

Como parte del proceso, el Gobierno anunció que convocará a todos los actores vinculados al transporte público urbano para participar de la transformación.

La mesa incluirá gremios, operadores y organismos técnicos. La intención es que la reestructuración avance con una mirada integral sobre el funcionamiento del sistema, incorporando la experiencia de quienes intervienen en la prestación cotidiana del servicio.

Poliche cerró el anuncio con una definición que resume la urgencia del momento: "La urgencia es real. La decisión, también". Con esa premisa, la Provincia se encamina a un rediseño profundo del transporte urbano, en un contexto donde la caída de pasajeros, el aumento de costos y la tensión salarial empujaron al sistema hacia un punto de inflexión que ahora busca resolverse con una transformación estructural.