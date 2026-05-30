La motosierra no afloja: abril dejó nuevas bajas en el sector público nacional, según INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades alcanzó, al 30 de abril de 2026, un total de 274.793 personas.

Este nivel de ocupación del sector se compone de dos grandes bloques:

186.771 personas correspondientes a la administración pública nacional

correspondientes a la 88.022 personas correspondientes a empresas y sociedades del Estado

En términos de variación, el informe registra una variación interanual (v. ia) del -6,1%, lo que indica una reducción respecto del mismo período del año anterior. En contraste, la variación intermensual (v. im) fue del 0,5%, mostrando un leve incremento en la comparación inmediata entre meses.

Administración Pública Nacional: evolución y variaciones

Dentro del total general, la administración pública nacional concentra la mayor proporción de personal, con 186.771 personas.

En este segmento, el INDEC informa:

Variación interanual (VIA): -6,4%

Variación intermensual (VIM): -0,6%

Este comportamiento general se desagrega en distintos niveles organizativos, que presentan también variaciones negativas tanto en términos interanuales como intermensuales.

Desagregación por estructura organizativa

El informe detalla la composición interna de la administración pública nacional según su estructura organizativa, con los siguientes resultados:

Administración centralizada

38.682 personas

Variación interanual: -6,0%

Variación intermensual: -0,7%

Administración descentralizada

113.248 personas

Variación interanual: -6,5%

Variación intermensual: -0,6%

Administración desconcentrada

21.018 personas

Variación interanual: -7,8%

Variación intermensual: -0,1%

Otros entes

13.823 personas

Variación interanual: -3,8%

Variación intermensual: -0,8%

Cada uno de estos segmentos muestra una tendencia general de reducción interanual, con magnitudes que oscilan entre el -3,8% y el -7,8%, mientras que la variación intermensual también se mantiene en terreno negativo en todos los casos, aunque con menor intensidad.

Empresas y sociedades del Estado: evolución del segmento

El segundo gran componente de la dotación total corresponde a las empresas y sociedades del Estado, que suman 88.022 personas.

En este caso, el informe consigna una variación interanual del -5,8%, lo que implica una reducción respecto del período anterior.

Asimismo, la comparación entre abril de 2025 y abril de 2026 muestra la siguiente evolución:

De 93.350 a 88.022 empleados

Variación: -5,8%

Este comportamiento se integra al panorama general de contracción del total de la dotación estatal analizada por el organismo.

Comparativa interanual abril 2025 - abril 2026

El informe del INDEC presenta una desagregación comparativa que permite observar la evolución de cada componente entre abril de 2025 y abril de 2026.

Administración centralizada

Abril 2025: 41.155

Abril 2026: 38.682

Variación: -6,0%

Administración descentralizada

Abril 2025: 121.122

Abril 2026: 113.248

Variación: -6,5%

Administración desconcentrada

Abril 2025: 22.802

Abril 2026: 21.018

Variación: -7,8%

Otros entes

Abril 2025: 14.363

Abril 2026: 13.823

Variación: -3,8%

Empresas y sociedades

Abril 2025: 93.350

Abril 2026: 88.022

Variación: -5,8%

Síntesis del comportamiento general del sistema

La información consolidada muestra que la dotación total de personal del sector público nacional, empresas y sociedades se ubicó en 274.793 personas, con una caída interanual del -6,1% y una leve suba intermensual del 0,5%.

La estructura interna del empleo presenta reducciones en todos los segmentos detallados, tanto en la administración pública nacional —con sus distintos niveles de organización— como en las empresas y sociedades del Estado. Las variaciones interanuales negativas se extienden desde el -3,8% en "otros entes" hasta el -7,8% en la administración desconcentrada, reflejando una dinámica homogénea de descenso en el conjunto de los rubros analizados.

El informe del INDEC, en su desglose completo, permite observar así una fotografía precisa de la evolución del empleo estatal en sus diferentes formas organizativas, con datos consistentes entre la comparación interanual y la desagregación estructural.