El Gobierno busca frenar la explotación petrolera en Malvinas y prepara una nueva ley

El Gobierno de Javier Milei busca profundizar su estrategia para impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y espera contar con el respaldo de países aliados frente a las empresas y Estados involucrados en proyectos en el territorio disputado.

El canciller Pablo Quirno aseguró este domingo que la decisión anunciada por el Presidente fue producto de un trabajo desarrollado durante meses y sostuvo que, desde que se conocieron las medidas, comenzó a recibir llamados de distintas empresas.

"El objetivo principal es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas", afirmó Quirno en declaraciones a LN+.

El funcionario también señaló que el Gobierno espera recibir respaldo internacional para sostener su posición. "Esperamos que los países amigos nos apoyen", manifestó.

Quirno defendió la estrategia del Gobierno

Consultado sobre las motivaciones políticas detrás del anuncio, el canciller rechazó que la iniciativa esté vinculada con una eventual caída en la imagen del Presidente.

"A Milei le va perfectamente bien en las encuestas. El apoyo en la sociedad a estas medidas es extraordinario", aseguró.

En ese sentido, mencionó el respaldo que, según sostuvo, recibió la iniciativa de distintos sectores. "Tanto el G6, como la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural y otras entidades también nos apoyan. Las Malvinas son un objetivo común a todos", afirmó.

La Cancillería quedó designada como autoridad de aplicación de la ley anunciada por el Gobierno. Quirno explicó que la decisión responde a que se trata principalmente de una cuestión vinculada con la política exterior.

"Estamos trabajando en la preparación de la nueva ley y esperamos poder presentarla en el Congreso lo antes posible", adelantó.

Qué anunció Milei sobre las empresas que operen en Malvinas

Durante la cadena nacional, Milei anunció un endurecimiento de las sanciones y penas para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas y planteó que quienes participen de esas actividades podrían quedar expuestos a un juicio en ausencia.

El Presidente sostuvo que el Estado argentino utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales con el objetivo de desalentar a empresas y otros actores que, según la posición oficial, vulneren la soberanía argentina.

"La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas", afirmó Milei durante su discurso.

El mandatario también planteó un escenario de elección para las compañías que desarrollen actividades en el territorio disputado.

"Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas", advirtió.

Además, el anuncio presidencial incluyó la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, como parte de una estrategia más amplia vinculada con la soberanía y la presencia argentina en el extremo sur del país.

La mirada del Gobierno hacia 2027

Quirno también se refirió al escenario político de cara a las elecciones de 2027 y aseguró que el Gobierno mantendrá su agenda de reformas.

"Argentina está en un camino de cambio profundo, la agenda sigue hacia adelante. Toda la perspectiva que tiene Argentina de acá adelante es que vamos a estar cada día mejor, a pesar de los agoreros de siempre", sostuvo.

El canciller también cuestionó a la oposición y afirmó que busca instalar un escenario negativo frente a la falta de resultados que, según su interpretación, pueda exhibir.

"La oposición intenta implantar malas noticias porque tiene otras armas, no tiene resultados", concluyó.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.