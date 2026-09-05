Tres empresas internacionales descartaron participar en proyectos petroleros en Malvinas

Las compañías internacionales de servicios petroleros SLB (Schlumberger), Halliburton y Baker Hughes descartaron participar en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes y ratificaron su compromiso con el cumplimiento de la legislación argentina.

Los pronunciamientos de las tres empresas fueron celebrados por YPF, que destacó la continuidad de su actividad en la Argentina.

SLB informó, en atención a lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, que "no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes".

La compañía reafirmó además "su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes".

Por su parte, Halliburton Argentina afirmó que "respeta la soberanía de la República Argentina" y remarcó que no participa en el Proyecto Sea Lion "en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas".

La firma agregó que desarrolla sus operaciones "en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina".

En tanto, Baker Hughes Argentina comunicó que "no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes".

La empresa también reafirmó su compromiso con la normativa vigente en la Argentina y señaló que contribuye al desarrollo de la industria energética del país desde hace más de 70 años.

Tras los pronunciamientos, YPF celebró la posición de las compañías: "Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Baker Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante".

"Gracias por el apoyo", concluyó la petrolera.