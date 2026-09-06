El peronismo de Llaryora dio el golpe en Marcos Juárez y volvió a ganar una intendencia tras más de 50 años

El peronismo cordobés consiguió este domingo un resultado de fuerte impacto político en Marcos Juárez. Germán Font, dirigente cercano al gobernador Martín Llaryora, ganó la elección para intendente con el 46% de los votos y se convirtió en el primer dirigente vinculado al peronismo en quedarse con el municipio desde 1973.

Font no compitió con la boleta del PJ ni bajo el sello de Hacemos por Córdoba. Se presentó con una lista de identidad local denominada Generación MJ, una característica que marcó toda la elección, en la que ninguna de las siete listas tuvo vinculación directa con las alianzas nacionales.

El resultado es seguido con atención dentro del peronismo provincial, donde interpretan a Font como una posible referencia de Llaryora para la elección departamental del próximo año.

Un triunfo con baja participación

La jornada electoral estuvo marcada por un fuerte ausentismo. Sobre un padrón de aproximadamente 24.800 personas, la participación rondó el 60%, cerca de ocho puntos porcentuales menos que en los comicios municipales de 2022.

Font alcanzó el 46% de los votos y logró una amplia diferencia sobre sus principales competidores.

El segundo lugar fue para el exintendente Pedro Dellarossa, quien obtuvo el 20,2% con el espacio Marcos Juárez Puede.

Dellarossa había gobernado la ciudad durante dos períodos y en 2022 impulsó a Sara Majorel como sucesora. Esta vez volvió a competir desde un espacio vecinalista, después de haber integrado el gabinete de Llaryora como ministro de Producción.

El tercer puesto correspondió a Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta, con el 17,3%.

En cuarto lugar quedó Verónica Crescente, de Unión Vecinal, con el 11,3%. Crescente había formado parte de las gestiones de Dellarossa, pero rompió con el exintendente en 2022 y decidió competir por fuera de su espacio.

Una elección sin Milei ni dirigentes nacionales

Uno de los aspectos particulares de los comicios fue la ausencia de las principales alianzas nacionales.

Ninguna de las siete listas que participaron estuvo vinculada formalmente con los espacios nacionales y tampoco hubo visitas de dirigentes de peso durante la campaña.

La Libertad Avanza, incluso, no presentó un candidato propio en Marcos Juárez.

El escenario contrasta con las elecciones legislativas de 2025, cuando LLA se impuso en toda la provincia de Córdoba con el 42,3%, frente al 28,2% de Provincias Unidas, la fuerza que llevó a Juan Schiaretti como primer candidato a diputado.

En Marcos Juárez, aquella elección también había mostrado una amplia ventaja para los libertarios: 44,2% contra 29,3%.

El mensaje de Llaryora tras el triunfo

El gobernador cordobés felicitó a Font a través de su cuenta de X y destacó su capacidad para conducir la ciudad.

"Quiero felicitar especialmente a Germán Font y a todo su equipo, Germán tiene la fuerza y la capacidad para hacer que Marcos Juárez siga creciendo", expresó Llaryora.

El mandatario había anticipado que la elección tendría un perfil principalmente local. Por ese motivo, no participó de los actos de campaña y tampoco tenía previsto asistir a los festejos por el triunfo.

Una ciudad clave para la política cordobesa

Marcos Juárez tiene un peso simbólico particular en la política de Córdoba. En 2014 fue considerada el "kilómetro cero" del avance de Juntos por el Cambio, luego de que el espacio lograra imponerse en la ciudad y comenzara a consolidar su presencia electoral en la provincia.

Ahora, el triunfo de Font modifica ese escenario y representa un avance para el sector del peronismo alineado con Llaryora.

El intendente electo asumirá el 10 de diciembre y tendrá a su cargo un municipio de unos 30.000 habitantes, ubicado en la denominada "pampa gringa".

La ciudad tiene un fuerte perfil productivo y una economía vinculada principalmente con la agroindustria, con actividad destacada en soja, maíz, trigo y fabricación de maquinaria agrícola.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.