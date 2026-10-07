El Gobierno busca rescatar la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y Presupuesto

Mientras intenta dejar sin quórum la sesión del jueves de la semana que viene, pedida por la oposición para voltear el DNU 70/23, el oficialismo estudia reintroducir la Ley de Tierras en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al tiempo que negocia cambios al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y al proyecto de Presupuesto 2027 para seducir a dialoguistas, a quienes prometió abrir el recinto de la Cámara de Diputados el 21 de octubre para tratar un temario que también incluiría las leyes de discapacidad y sobreendeudamiento familiar.

La estrategia que evalúan implementar para ganarse el favor de los dialoguistas sería introducir restricciones a la compraventa de tierras rurales en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que vino con media sanción del Senado.

Resucitar por otros medios la Ley de Tierras para dejar a salvo el resto del DNU 70, que afecta muchos otros intereses económicos y su derogación por parte del Congreso sería catastrófico para el Gobierno.

Esta propuesta se mencionó durante la reunión que referentes de bloques dialoguistas mantuvieron en la tarde-noche de este miércoles en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, y que contó con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Los bloques dialoguistas preguntaron y repreguntaron hasta el cansancio sobre qué hará el oficialismo con la Ley de Tierras, pero no hubo una respuesta concluyente.

Por ahora la propuesta de reintroducirla en la ley de Propiedad Privada circula como la alternativa más fuerte, pero no hay una decisión tomada.

"Algunos de ellos están más preocupados que nosotros en que no se caiga el DNU", chicaneó una importante diputada de La Libertad Avanza a la que la Agencia NA tuvo acceso, al ser consultada sobre las perspectivas de la sesión opositora del 15 de octubre.

Con una semana por delante para la convocatoria, la oposición sabe que las cartas no lo favorecen y que las perspectivas de abrir la sesión se van acercando a cero a medida que pasa el tiempo y se acerca la fecha.

No obstante, en Unión por la Patria y el entramado opositor que lo acompaña se mantiene la decisión de quemar las naves en el recinto con el objetivo de poner blanco sobre negro respecto a quiénes son los diputados que no quieren la ley de tierras y quienes sí. El famoso "principio de revelación" que puso de moda el presidente Javier Milei.

¿Por qué ahora y no antes, siendo que el Senado rechazó el DNU el 14 de marzo del 2024, hace más de dos años y medio?

En Unión por la Patria explican que durante todo ese intervalo de tiempo no había garantías porque los diputados de los bloques opositores "del medio" no estaban comprometidos con la causa.

"El que se siente es porque quiere rechazar el 70/23. El año pasado habían 10 de los aliados nuestros que estaban inseguros de que nos iban a acompañar con el rechazo y por eso dimos marcha atrás", explicó un diputado nacional del peronismo con el que conversó la Agencia Noticias Argentinas (NA).

En diálogo con Alpha TV, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade no negó esta versión pero sostuvo que durante el 2024 y el 2025 también habían diputados de Unión por la Patria sin ganas de confirmar el rechazo al mega decreto desregulatorio.

El oficialismo se había asustado inicialmente con el fallo de la Corte Suprema porque temía que esa decisión pudiera infundir un clima negativo que escalase a tal punto que le diera a la oposición la fuerza suficiente para abrir la sesión.

Ese escenario hubiera puesto en riesgo no solamente la derogación de la ley de Tierras, sino integralmente a todo el DNU 70, que es considerado la piedra angular del proyecto económico de La Libertad Avanza.

El susto inicial del Gobierno mutó rápidamente en alivio y calma cuando observaron que la oposición no tenían los votos para respaldar sus intenciones.

De todos modos, no se confían y monitorean el tablero con precaución: saben que podría caer de un momento a otro una resolución de la Corte para designar a dos conjueces que reconsideren la situación de la ley de Tierras a partir de un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie.