El Gobierno busca sostener el DNU sobre Inteligencia y proyecta una nueva reforma de la SIDE

El Gobierno nacional confía en sostener el Decreto de Necesidad y Urgencia que introdujo cambios en el sistema de Inteligencia y, en paralelo, trabaja en una nueva reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que sería impulsada mediante un proyecto de ley.

Según trascendió, el Ejecutivo prevé avanzar este año con una iniciativa legislativa destinada a reordenar competencias dentro del organismo. Además, se anticipa que en 2026 se buscaría introducir modificaciones en aspectos de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa.

La intención oficial fue ratificada en un comunicado difundido por la SIDE a través de la red social X, donde se indicó que "las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa en la que se está trabajando".

No obstante, desde la Casa Rosada aclararon que la reforma no será inmediata ni formará parte de la agenda legislativa en el corto plazo. Según fuentes oficiales, la prioridad del Gobierno es lograr la aprobación de la reforma laboral durante febrero, en el marco del período de sesiones extraordinarias del Congreso.

"Cuando sea el momento se enviará todo al Congreso, que también tiene sus tiempos", señaló una fuente de alto nivel de Balcarce 50.

De concretarse, el proyecto significaría la tercera reforma de la SIDE. Las modificaciones más recientes fueron introducidas mediante el DNU 941/2025, publicado el 2 de enero, que alteró la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

Ese decreto otorgó mayores atribuciones a la SIDE, que además de continuar al frente del sistema de inteligencia pasó a tener facultades para requerir información a otros organismos del Estado, proveer su propia seguridad y detener personas en casos de flagrancia, una atribución que no tenía hasta entonces.

El DNU generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, y en el Congreso —especialmente en la Cámara de Diputados— los bloques contrarios a La Libertad Avanza impulsan su tratamiento en el recinto.

Sin embargo, en el oficialismo relativizaron las críticas y sostienen que el decreto no será rechazado. En ese sentido, confían en blindar la reforma en el Senado, basados en el cálculo de votos que manejan desde la aprobación del Presupuesto 2026.

Desde el Ejecutivo aseguran contar con los apoyos necesarios para sostener el DNU, aunque reconocen que un tratamiento más dilatado en el tiempo podría descomprimir la tensión política.

En Diputados, en tanto, los bloques opositores aún no reúnen los 129 votos necesarios para alcanzar el quorum y habilitar una sesión que permita debatir el decreto.

Además, durante las sesiones extraordinarias, los proyectos incluidos en el temario ingresarán primero por el Senado, por lo que la actividad de la Cámara Baja se retomará recién hacia finales de febrero. En ese escenario, el debate por los cambios en la SIDE podría perder intensidad en las próximas semanas.