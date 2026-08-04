Diputados de la oposición se reunieron con la Unión Comercial Catamarca para analizar la situación del sector

En la búsqueda constante de articulación entre los distintos actores de la sociedad provincial, los diputados provinciales de GENERAR, Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero, llevaron a cabo una reunión de trabajo con los representantes de la Unión Comercial de Catamarca (UCC). El eje central de este cónclave consistió en abordar en profundidad la situación actual por la que atraviesa el sector comercial y productivo de la región.

El espacio de diálogo no solo sirvió para analizar las propuestas legislativas existentes, sino que también se focalizó en avanzar de manera concreta en medidas orientadas al alivio fiscal y al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia. La cita institucional reunió a los legisladores junto a los equipos técnicos del espacio, propiciando un intercambio de diagnósticos precisos sobre las múltiples dificultades que hoy en día deben atravesar tanto los comerciantes como los emprendedores locales.

Diagnóstico compartido y propuestas legislativas sobre la mesa

Durante el desarrollo de las deliberaciones, el intercambio permitió evaluar de forma rigurosa diversas iniciativas vinculadas directamente a la promoción de la actividad económica, así como a la generación de herramientas efectivas para acompañar de cerca al sector privado.

En este marco, los legisladores provinciales presentaron formalmente los proyectos que ya han venido trabajando desde el bloque en la Cámara de Diputados. Dichas iniciativas se encuentran estrechamente relacionadas con áreas fundamentales para el desarrollo económico regional:

Beneficios fiscales: Esquemas orientados a reducir la presión impositiva.

Impulso a la producción: Mecanismos de estímulo para potenciar la capacidad productiva local.

Asistencia a las PyMEs: Herramientas de soporte directo para garantizar su subsistencia y crecimiento.

Compromiso político y futuro institucional

Lejos de agotarse en una única instancia de intercambio, la reunión fructificó en acuerdos concretos de continuidad operativa. Ambas partes pactaron continuar trabajando de manera conjunta junto a la UCC en la formulación de nuevas propuestas, las cuales serán elevadas próximamente. Este esfuerzo mancomunado tiene como fin último aportar alternativas viables para sostener la actividad, favorecer la inversión y, de manera primordial, proteger las fuentes de empleo vigentes en la provincia.

Desde el espacio GENERAR, los referentes enfatizaron la importancia de la escucha activa institucional mediante una declaración formal:

"Las mejores iniciativas surgen cuando el Estado escucha a quienes producen, invierten y generan empleo. Nuestro compromiso es transformar esas demandas en propuestas legislativas concretas que contribuyan a aliviar la carga que hoy soportan los comerciantes y las PyMEs."

Para finalizar, los legisladores remarcaron que mantendrán firme su postura de continuar fortaleciendo la agenda de trabajo con las instituciones intermedias y los representantes de los distintos sectores económicos de la provincia. El propósito fundamental de esta labor sostenida es el de impulsar políticas que brinden previsibilidad y acompañen el desarrollo de la actividad privada en Catamarca.