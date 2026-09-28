El Gobierno confirmó el feriado nacional por la visita del Papa y las jornadas no laborales

El Gobierno nacional confirmó formalmente el feriado nacional del lunes 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión había sido anunciada días atrás, pero quedó definitivamente establecida durante la madrugada con la publicación del correspondiente decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el Boletín Oficial.

La medida se enmarca en la gira apostólica que el pontífice realizará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con una agenda que incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, no solamente dispone el feriado nacional del lunes 9, sino que establece además un esquema diferenciado de días no laborables para las jurisdicciones directamente involucradas en las actividades de la visita.

El martes 10 la disposición alcanzará únicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 será no laborable exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

Un esquema especial por seguridad y logística

La decisión oficial está fundamentada en la magnitud de las actividades previstas durante la visita papal. El instrumento invoca razones vinculadas con la seguridad, la logística y el ordenamiento del tránsito, y sostiene que la dimensión de los eventos programados haría imposible compatibilizarlos con el desarrollo de una jornada laboral habitual.

El cronograma establecido queda organizado de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

feriado nacional en todo el territorio argentino. Martes 10 de noviembre: día no laborable en CABA y la provincia de Córdoba.

día no laborable en CABA y la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: día no laborable en la provincia de Buenos Aires.

La diferencia entre las jornadas responde al recorrido que realizará León XIV durante los cuatro días de su presencia en territorio argentino y a las actividades programadas en cada jurisdicción.

Una unidad especial para organizar la visita

El decreto también dispuso la creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", que funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El nuevo organismo tendrá como misión planificar, articular y conducir todas las acciones necesarias vinculadas con la visita del pontífice. La unidad estará encabezada por un funcionario con rango de secretario, quien desempeñará esa función con carácter ad honorem. Su vigencia será de hasta doce meses, extendiendo su funcionamiento más allá de los cuatro días correspondientes estrictamente a la visita apostólica.

La organización del operativo, de acuerdo con el esquema establecido, involucrará tanto a las jurisdicciones donde se desarrollarán las actividades como a la estructura nacional creada específicamente para coordinar las acciones.

Así será la llegada de León XIV

La visita comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV aterrice a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay.

Tras su llegada al país, el primer destino del pontífice será el Monumento al General San Martín, ubicado en la Plaza San Martín. Posteriormente se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La primera jornada continuará con un acto previsto para las 18:30 en el Palacio Libertad, donde León XIV se encontrará con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

El lunes 9 concentrará una parte central de las actividades. El Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y posteriormente, a las 11:30, presidirá la multitudinaria misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.

La jornada continuará por la tarde con un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Luego mantendrá una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín. El cierre de ese día incluirá vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con obispos en el Arzobispado.

Córdoba y la vigilia juvenil

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba, donde está prevista una misa en la Escuela de Aviación Militar. También visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción antes de regresar a Buenos Aires.

Una vez en la capital argentina, el pontífice presidirá una vigilia juvenil a las 20:15, una de las actividades previstas para esa jornada. El esquema establecido por el Gobierno contempla justamente que ese martes sea no laborable en CABA y la provincia de Córdoba, dos de las jurisdicciones involucradas directamente en las actividades del día.

Luján será el cierre de la visita

El miércoles 11 será el último día de la presencia de León XIV en la Argentina. Durante esa jornada, el pontífice recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y posteriormente celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El cierre de la visita está previsto para las 14:00, cuando León XIV partirá desde Ezeiza con destino a Lima, donde llegará esa misma tarde. La actividad en Luján explica el régimen especial dispuesto para la provincia de Buenos Aires durante esa jornada, que será no laborable exclusivamente en ese territorio.

El Gobierno destacó la importancia de la visita

A través de la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional difundió un comunicado en el que agradeció al Vaticano la decisión de incluir a la Argentina dentro de la gira apostólica.

El Ejecutivo definió la visita como un acontecimiento de particular relevancia para el país y destacó su dimensión como espacio de encuentro. "La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto", señaló el comunicado, que lleva la firma de Javier Milei.

La definición oficial acompaña el despliegue previsto para los cuatro días y la estructura especial creada para coordinar las actividades.

20.000 voluntarios para el operativo

El operativo también contempla una importante participación de voluntarios. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, convocó a 20.000 voluntarios para colaborar durante la visita del Papa.

Hasta el momento de su declaración, informó que ya se habían registrado aproximadamente 14.000 personas, por lo que convocó a quienes pudieran incorporarse. "Hasta el día de hoy hay registrados aproximadamente catorce mil, así que bienvenidos los que puedan incorporarse", expresó García Cuerva.

Quienes participen como voluntarios contarán con pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días de la visita, según lo informado por el arzobispo. La medida busca acompañar el despliegue de personas que tendrán participación en el operativo durante las distintas actividades previstas en Buenos Aires y en los demás puntos incluidos en la agenda papal.

Cómo se financiará el operativo

El esquema de financiamiento también quedó definido. Los gastos vinculados con los eventos serán afrontados por cada jurisdicción en la que se desarrollen las actividades.

Por su parte, los costos correspondientes a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV" serán imputados al presupuesto de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De esta manera, el operativo tendrá una estructura de responsabilidades diferenciada entre las jurisdicciones involucradas y el Gobierno nacional.

La visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá así un impacto que excederá la agenda estrictamente religiosa. El decreto oficial establece modificaciones temporales en el calendario laboral, crea una estructura específica de coordinación y organiza un esquema de seguridad, logística y tránsito acorde con la magnitud de las actividades.

Con el feriado nacional del lunes 9, los días no laborables del martes 10 y miércoles 11 y un cronograma que recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, la Argentina se prepara para cuatro jornadas atravesadas por la presencia del pontífice y por un operativo que contará además con la participación de miles de voluntarios.