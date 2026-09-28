Milei negó una recesión y defendió su programa tras la caída de la actividad

El presidente Javier Milei negó que la economía argentina esté por entrar en una recesión y explicó la caída de la actividad registrada en julio como parte del proceso de cambios estructurales que impulsa su gestión.

En una entrevista con LN+, el mandatario sostuvo que una recesión se establece cuando se registran dos trimestres consecutivos de caída y cuestionó la utilización de los indicadores desestacionalizados para analizar una economía que, según planteó, atraviesa modificaciones estructurales.

"Usted fecha una recesión cuando tiene dos trimestres consecutivos de caída. Una de las cosas que pasa con los indicadores desestacionalizados... se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal", sostuvo.

En esa línea, explicó que el Gobierno pone el foco en el indicador tendencia-ciclo. "Si usted mira la serie del EMAE, va a ver que tiene mucha volatilidad. Por eso nosotros enfatizamos el indicador tendencia-ciclo, porque como la economía está teniendo muchos cambios estructurales, los ponderadores de los desestacionalizados están arrojando cualquier cosa", señaló.

La caída de la actividad y las proyecciones

Las declaraciones de Milei se produjeron después de que el INDEC informara una caída mensual del 2,9% de la actividad económica en julio, en la medición desestacionalizada. En términos interanuales, el EMAE registró una baja del 1,4%, mientras que el componente tendencia-ciclo mostró una variación positiva del 0,2%.

La caída mensual de julio fue la más pronunciada desde abril de 2020.

Frente a estos datos, Milei negó enfáticamente que exista una recesión y sostuvo que "lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión".

"Obviamente cuando está teniendo cambios estructurales, hay sectores que se expanden y otros que se contraen", afirmó. Y agregó: "La economía está cambiando, está reasignando recursos, y hay una parte de la economía que se queda atrás".

A su vez, señaló que la economía se expandió durante el último semestre un 1,7% respecto del anterior, sumado al crecimiento del 6,7% durante su primer año de Gobierno y al alza superior al 4% durante 2025.

"Este año podrá terminar entre 2% y 3%, y el que viene lo mismo. Vamos a lograr 4 años seguidos de crecimiento, algo que no lográbamos hace mucho tiempo", remarcó.

El desempleo y la creación de puestos de trabajo

Consultado por el aumento de la desocupación, Milei sostuvo que la cifra actual no es "sustancialmente distinta" de la registrada en 2023 y la comparó con el promedio histórico del país, que ubicó en 9,8%.

La tasa de desocupación alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, según los datos oficiales del INDEC.

"Con lo cual tampoco es un problema", afirmó el Presidente.

A su vez, aseguró que durante su gestión "se crearon 510 mil puestos de trabajo", algo que, según sostuvo, no ocurría desde 2011. Sin embargo, reconoció que una parte importante corresponde a empleo informal.

"El salto de la informalidad empezó en 2020, con la pandemia. Cambió la modalidad de trabajo", justificó.

Milei también responsabilizó a la oposición por la falta de una mejora en las cifras de empleo y cuestionó las decisiones de inversión frente a un eventual cambio de Gobierno.

"No puede obviar que del otro lado está todo el tren fantasma y varios monstruos más. Cuando va a hacer una contratación, es una decisión de largo plazo. Hay un montón de inversiones que están esperando. Usted no se va a jugar a formalizar y terminar de materializar ciertas inversiones si del otro lado viene Frankenstein y Drácula", sentenció.

Su relación con Patricia Bullrich y las diferencias dentro del Gobierno

Durante la entrevista, Milei también fue consultado sobre su relación con la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y sobre sus recientes cuestionamientos públicos hacia otros integrantes del Gobierno.

El Presidente aseguró que mantiene un vínculo "excelente" con Bullrich y sostuvo que "los liberales no somos manada".

"Lo bueno de este Gobierno es que hay distintas miradas y eso nos permita componer una estrategia mejor. ¿Cuál es el problema?", planteó.

En ese marco, descartó que Bullrich esté construyendo una candidatura paralela de cara a 2027 y destacó sus declaraciones a favor de la continuidad del proyecto oficialista.

"Dijo que el proyecto tiene que reelegir y cuando le preguntaron, dijo Javier Milei. ¿Creen que Patricia no conoce la lógica argentina y el desafío importante de que un gobierno no peronista logre la reelección?", expresó.

Luego agregó: "Patricia juega a la mancha con los aviones, no la subestimen".

Milei también negó que exista una interna dentro de la mesa política del Ejecutivo y cuestionó a los analistas políticos, a quienes comparó con "chimenteros".

"¿A usted le parecería bien que todos opinen lo mismo? Si es así no habría nadie pensando", sostuvo.

Sin embargo, al referirse a los recientes cruces públicos por los recortes en Discapacidad, reconoció que "a veces pueden haber algunas desinteligencias cuando se están haciendo cosas todo el tiempo", aunque relativizó el impacto de esas diferencias.

"No es la muerte de nadie. Lo trabajará el Congreso", afirmó.

Los cambios en la Quinta de Olivos

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió a las modificaciones implementadas en la Quinta de Olivos, luego de que el Gobierno anunciara la reubicación del personal civil y el traspaso de sus funciones a Casa Militar.

El Presidente explicó que las medidas responden a cuestiones vinculadas con la seguridad.

"Fue en base a cuestiones de seguridad interna. Hoy la Quinta de Olivos es una base militar. Tiene cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones que estaba la quinta", remarcó.

En ese sentido, aseguró que tiene "algunos enemigos pesados en el mundo" y diferenció esa situación de los conflictos que enfrenta dentro del país.

"Acá también, pero son de vigésimo quinto orden. Los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente", afirmó.

Por último, Milei se refirió a la denuncia por el presunto desvío de alimentos adquiridos para la residencia presidencial y explicó que en la Quinta de Olivos había una importante cantidad de personas.

"¿Sabe cuánta gente había en la Quinta? Casi 300 personas. Las personas comen en la Quinta, los alimentos tienen que ver con esa lógica", concluyó.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en suredacción y edición.