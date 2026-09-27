El ministro de Defensa de Chile respaldó el reclamo argentino por Malvinas

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, afirmó que su país respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, aunque sostuvo que cualquier solución debe alcanzarse por la vía pacífica y contemplar la voluntad e intereses de los habitantes del archipiélago.

"Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland", afirmó Barros Tocornal durante una entrevista con Radio Polar de Magallanes. Al mismo tiempo, señaló que el Reino Unido ejerce el control de las islas desde hace alrededor de dos siglos y planteó la necesidad de considerar esa situación al abordar la disputa.

El funcionario sostuvo además que Argentina y el Reino Unido deberían sentarse a dialogar "pacífica y civilizadamente" para evitar nuevos conflictos.

Defendió el comercio con las islas

Barros Tocornal también se refirió al proyecto para establecer una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino, impulsado por la empresa naviera chilena Eastern Islands.

El acuerdo entre la compañía y el gobierno de las islas fue anunciado a comienzos de septiembre y contempla una conexión marítima entre la ciudad chilena y el archipiélago.

Consultado sobre esa iniciativa, el ministro sostuvo que la región de Magallanes y Chile tienen derecho a desarrollar actividades comerciales permitidas por las leyes y afirmó que no observa inconvenientes en que se concrete ese intercambio.

La cuestión adquirió relevancia en medio de las diferencias entre Buenos Aires y Londres por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las Malvinas.

La discusión por los compromisos del Mercosur

El ministro chileno también fue consultado por los compromisos asumidos por su país en el marco del Mercosur respecto de la cuestión Malvinas.

Barros Tocornal sostuvo que los compromisos adoptados por Chile en ese ámbito son de carácter político y afirmó que no tendrían carácter jurídicamente obligatorio. En particular, señaló que las actividades de exploración petrolera y minera deberán ser analizadas para determinar cómo se compatibilizan con esas posiciones.

La posición expresada por el ministro genera un contraste con documentos regionales anteriores. En 2011, los Estados asociados al Mercosur, entre ellos Chile, adoptaron una declaración vinculada con los buques que enarbolan la bandera de las islas. Además, en diciembre de 2025, una declaración especial del Mercosur y sus Estados asociados —con participación del entonces canciller chileno Alberto van Klaveren— reafirmó el respaldo a los derechos argentinos en la disputa de soberanía y cuestionó las medidas unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en el área en controversia.

De esta manera, las declaraciones de Barros Tocornal abrieron una discusión sobre cómo compatibilizar el respaldo diplomático de Chile al reclamo argentino con sus vínculos comerciales y los compromisos regionales relacionados con las islas.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.