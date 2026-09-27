La Justicia de EE.UU. habilitó a un fondo buitre a buscar embargos sobre activos argentinos

La Justicia de Estados Unidos habilitó al fondo Titan Consortium a iniciar el proceso destinado a solicitar embargos sobre activos argentinos en el exterior, en el marco de la condena que estableció el pago de US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

La decisión fue adoptada por un tribunal del Distrito de Columbia, en Washington, y abre una nueva instancia para los demandantes, que desde este lunes 28 de septiembre podrán comenzar formalmente con el proceso para intentar identificar bienes y activos de la Argentina susceptibles de ser alcanzados por medidas de embargo.

El objetivo del procedimiento es intentar que el país pague, al menos parcialmente, el monto establecido en la sentencia.

La autorización judicial no implica por sí misma que ya se hayan concretado embargos sobre activos argentinos, sino que permite a los demandantes avanzar en el proceso de búsqueda de activos y solicitud de medidas de embargo dentro del marco establecido por la Justicia estadounidense.

La decisión de la jueza Jia Cobb

La autorización fue otorgada por Jia Cobb, jueza de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia. La magistrada habilitó a los demandantes a iniciar el procedimiento de búsqueda de activos y pedido de embargos contra la Argentina, una posibilidad que podrán ejercer desde el lunes 28 de septiembre.

La decisión lleva fecha del viernes 25 de septiembre y fue publicada en la página web de la Cámara de Apelaciones de Columbia. En su resolución, Cobb consideró que había transcurrido un período prudencial desde que se había establecido la obligación de pago y la presentación formal realizada por Titan Consortium para avanzar en la búsqueda y eventual congelamiento de activos argentinos.

El argumento central de la magistrada quedó expresado en el documento que fundamenta la orden. "En los veintiún meses transcurridos desde entonces (la orden de pago de la Justicia de EE.UU.), al parecer Argentina no ha hecho ningún esfuerzo por pagar la sentencia", señaló Cobb en la resolución.

La referencia a esos 21 meses fue uno de los elementos considerados por la magistrada para otorgar el aval solicitado por los demandantes.

Titan Consortium podrá comenzar la búsqueda de activos

A partir de la autorización judicial, Titan Consortium podrá avanzar con una tarea orientada a identificar activos argentinos en el exterior que puedan ser objeto de pedidos de embargo.

La medida se vincula directamente con la condena por US$390 millones derivada de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El fondo busca, mediante este procedimiento, encontrar bienes sobre los cuales pueda solicitar medidas destinadas a lograr el cumplimiento de la sentencia, ante la falta de pago señalada en la resolución judicial.

El proceso adquiere así una dimensión específica: primero se habilita la búsqueda de activos y luego, sobre aquellos que puedan resultar alcanzables conforme al procedimiento judicial correspondiente, los demandantes podrán solicitar medidas de embargo.

El caso también está registrado en Nueva York

La novedad fue difundida por Sebastian Maril, analista de Latam Advisors, quien sigue el detalle de los juicios contra la Argentina en el exterior. Maril explicó que Titan Consortium tiene registrado el caso en los tribunales de Columbia y Nueva York, aunque aclaró que eso no significa necesariamente que los pedidos de búsqueda o embargo deban ser presentados ante esas mismas instancias.

Este aspecto resulta relevante dentro del proceso, ya que la autorización emitida por la Justicia estadounidense habilita a los demandantes a comenzar con las acciones destinadas a localizar activos argentinos y avanzar con pedidos de embargo, sin que ello implique que todas las presentaciones deban concentrarse necesariamente en los tribunales donde el caso aparece registrado.

Una orden vinculada al incumplimiento de la sentencia

El fundamento de la decisión de la magistrada se encuentra estrechamente relacionado con el tiempo transcurrido desde la orden de pago.

Según el documento que sustenta la autorización, pasaron 21 meses desde la orden de la Justicia de Estados Unidos sin que, de acuerdo con lo expresado por Cobb, Argentina hubiera realizado esfuerzos para pagar la sentencia. Ese período fue considerado por la magistrada como un plazo prudencial antes de habilitar la nueva instancia solicitada por Titan Consortium.

La decisión, por lo tanto, permite que a partir de este lunes 28 de septiembre los demandantes comiencen a avanzar con las herramientas judiciales destinadas a intentar recuperar el monto establecido. El eje del nuevo escenario estará puesto en la identificación de activos argentinos en el exterior y en los posteriores pedidos de embargo que puedan realizarse sobre aquellos bienes que resulten alcanzables.