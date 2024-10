El Gobierno criticó la marcha universitaria: "Se usó para sacar un rédito político"

El Gobierno reaccionó a la marcha universitaria que se llevó adelante en el Congreso. "Se usó para sacar un rédito político. La UCR ya habla de un frente de centro", dijo una fuente del Ejecutivo.

En la manifestación, los estudiantes pidieron que el presidente Javier Milei no vete la Ley de Financiamiento Universitario: "No compromete fiscalmente al Estado". Se espera que en las próximas horas el decreto que deja sin vigencia la medida se publique en el Boletín Oficial.

Además, el Gobierno cree que hay "una cuestión política" alrededor del área de educación y afirman no estar en contra de los docentes y no docentes: "Acompañamos la idea de aumentar el financiamiento de las universidades, pero nos tienen que decir de dónde quieren sacar la plata". Otro integrante del Ejecutivo, agregó: "Nuestro problema es con el Congreso, no con las universidades".

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, explicó este martes que los recursos necesarios para cumplir con la ley no están disponibles. "Para nosotros tampoco corresponde darlos, hay otros empleados del Estado que no han tenido aumentos como los que pretende el sector universitario", expuso.

La semana pasada, el Ejecutivo le ofreció a los docentes un aumento del 6,8%, pero los sindicatos lo rechazaron. Desde Casa Rosada indicaron que no va a haber otra oferta, pero sí afirmaron que podrían ampliar las partidas en el presupuesto del año que viene.

Desde los gremios universitarios aseguran que el Gobierno aceptó que los salarios tienen un atraso del 50% con respecto a la inflación: "Lo reconocen, pero no tienen una propuesta para solucionarlo", explicó una fuente de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun). Además, indican que la Ley de Financiamiento es necesaria para que los sueldos tengan una actualización conforme al IPC.

La desconcentración de la marcha comenzó alrededor de las 18, mientras que el Ejecutivo adelantó que evalúa judicializar el veto en caso de que el Congreso logre obtener los 2/3 en ambas Cámaras para rechazarlo.

La aparición de la oposición

En medio de la marcha universitaria, reaparecieron la exvicepresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa, que si bien no se mostraron juntos, expresaron su apoyo a la manifestación.

"Es importante para toda la gente como yo, que es hija y tributaria de la universidad pública. Mi papá estudió y fue muy laburante, mi mamá también, y tuvieron una hija abogada y otra médica. Eso es el movimiento social ascendente, ser una Argentina diferente", expresó Cristina Kirchner desde el Instituto Patria. Y remarcó: "Vamos a volver a conquistar".

Por su parte, Massa se acercó al Congreso para participar de la marcha universitaria. Más temprano, se había expresado en X (exTwitter): "Por un país que tenga a los hijos e hijas de los laburantes estudiando en las Universidades. Proteger la universidad es cuidar el sueño de millones de jóvenes y el futuro del país".