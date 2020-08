El Gobierno descartó la intervención de Puerta de Corral Quemado

Luego de la presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto de autoría de Daniel Lavatelli (Frente de Todos) promoviendo la intervención del Municipio de Puerta de Corral Quemado, debido a la condena por abuso sexual que se dictó en contra del intendente Enrique Aybar (Juntos por el Cambio), el Gobierno provincial descartó esa posibilidad.

En ese sentido, se expresó el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Moreno, quien señaló que no están dadas las condiciones fácticas para avanzar con esa medida y recordó que aún Aybar está en ejercicio porque no hay una condena firme. Precisamente hoy, el jefe comunal debería retornar a su función porque finaliza su licencia.

El ministro también explicó que, llegado el caso de que Aybar sea apartado del cargo, hay otros mecanismos de sustitución que establece la Ley Orgánica de Municipios, que rige para aquellos municipios que no tienen Carta Orgánica. En este aspecto, el Municipio cuenta con un viceintendente, Carlos Casimiro, que reemplazó a Aybar durante su licencia.

“No es oportuno en esta instancia hablar de intervención del Municipio. Hay mecanismos institucionales de sustición que van a ser encaminados llegado el caso, pero no es hoy el camino de la intervención. Hay un intendente que está en ejercicio y hay condiciones que se deben cumplir para que esto suceda, estas condiciones no están por el momento en el escenario” sentenció.



Incremento salarial

Moreno volvió a descartar la posibilidad de que en la actualidad el Gobierno provincial pueda otorgar un incremento salarial debido a la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19. A su vez, negó haber declarado que la imposibilidad del aumento en los salarios iba a durar hasta que se encuentre una vacuna contra el virus. “En ningún momento la pronuncié a esa frase, pero sí entiendo que es un tiempo muy difícil para hablar de aumentos, sobre todo para quienes estamos cobrando un sueldo del Estado, que lo tenemos cada 30 días seguro”, señaló.

Sobre ese punto, agregó: “El gobernador (Jalil) ha decidido, con un claro perfil, que todos los dineros del Estado sean destinados para la reactivación de la obra pública que dinamiza la economía y genera empleo, también para la producción y para proteger a los sectores que quedaron sin ningún ingreso”.



Reclamo de municipales

Por último, el ministro Moreno anunció que los excontratados, a los que no se les renovó su vínculo con el Municipio de Valle Viejo cuando asumió la intendenta Susana Zenteno, empezarán a cobrar becas a partir del próximo mes, tal como se había comprometido la Provincia meses atrás.

En tanto, respecto de los cesanteados de ese Municipio y de Recreo, señaló que se trata de procesos que están judicializados y se debe esperar a ver cuál es la resolución que le da la Justicia.