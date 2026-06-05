El Gobierno descartó velar al Indio Solari en el Congreso: se buscan alternativas

El Gobierno nacional confirmó este viernes que los restos de Carlos Alberto "Indio" Solari no serán velados en el Congreso de la Nación, descartando así una de las posibilidades que había comenzado a tomar fuerza luego de conocerse la muerte del histórico referente del rock argentino.

La definición fue comunicada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a través de un mensaje oficial en el que explicó que la decisión fue adoptada tras una serie de consultas realizadas con el Ministerio de Seguridad y con las áreas técnicas competentes encargadas de evaluar la viabilidad del evento.

La propuesta había surgido a partir de una iniciativa impulsada por legisladores de distintos bloques políticos que planteaban la posibilidad de abrir las puertas del Palacio Legislativo para permitir una despedida pública del músico. Sin embargo, los informes elaborados por los organismos consultados concluyeron que el edificio no reúne las condiciones necesarias para recibir una convocatoria de semejante magnitud.

El mensaje de Martín Menem

Al comunicar la decisión, Menem comenzó su mensaje con palabras dirigidas a la familia, amigos y seguidores del artista fallecido.

"Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó el titular de la Cámara de Diputados.

La declaración se produjo en un contexto marcado por la conmoción que generó la muerte de Solari, cuya figura trascendió ampliamente el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural para varias generaciones.

El comunicado buscó explicar las razones por las cuales finalmente se decidió no avanzar con la utilización del Congreso como sede de una despedida pública.

Los motivos de la negativa

Según detalló Menem, la evaluación realizada por el Ministerio de Seguridad y las áreas técnicas competentes determinó que el Palacio Legislativo no cuenta con los requisitos necesarios para albergar una ceremonia con una convocatoria potencialmente multitudinaria.

De acuerdo con el informe mencionado por el presidente de la Cámara baja, las limitaciones se vinculan con cuestiones de infraestructura, logística y seguridad.

En ese sentido, señaló que "como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

La preocupación central estuvo relacionada con la cantidad de personas que podrían acercarse para rendir homenaje al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una figura que durante décadas mantuvo una fuerte conexión con millones de seguidores en todo el país.

El impulso de distintos bloques políticos

La propuesta de utilizar el Congreso para una despedida pública había sido impulsada por legisladores pertenecientes a diferentes espacios políticos.

Entre quienes promovieron la iniciativa se encontraba el diputado radical Pablo Juliano, junto con representantes de Unión por la Patria, quienes consideraban que el Palacio Legislativo podía constituirse en un ámbito institucional para homenajear al músico.

La posibilidad comenzó a ser analizada pocas horas después de conocerse la noticia del fallecimiento de Solari, ocurrido a los 77 años, generando expectativas entre numerosos seguidores respecto de la realización de una ceremonia pública en uno de los edificios más emblemáticos del país.

La disposición del Gobierno para colaborar

A pesar de descartar el Congreso como escenario del homenaje, el Gobierno nacional manifestó su voluntad de colaborar con la organización de una ceremonia acorde a la relevancia del artista.

En ese sentido, Menem aseguró que existe una plena disposición para trabajar junto a la familia en la búsqueda de una alternativa que permita llevar adelante una despedida adecuada.

"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que Indio Solari representa para la sociedad argentina", afirmó. El objetivo planteado es encontrar un espacio que reúna las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes y, al mismo tiempo, permitir que los seguidores puedan participar del homenaje.