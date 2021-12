El Gobierno donará 500 mil dosis de la vacuna contra el Covid-19 a Filipinas

El Gobierno Nacional autorizó este jueves una nueva donación de vacunas contra el COVID-19. Son 500 mil dosis de AstraZeneca que serán enviadas a la República de Filipinas.

Mientras el Poder Ejecutivo apuesta al pase sanitario para fomentar que aquellas personas que no asistieron al turno para darse la segunda dosis completen su esquema de vacunación y se mantiene en alerta ante un potencial riesgo de propagación de la variante Ómicron, hoy se aprobó la cuarta donación de vacunas en lo que va del mes.

Fue a través del Decreto 835/2021, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, que cuenta con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y los ministros, de Salud Carla Vizzotti y de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero.

“Autorízase la donación a título gratuito a favor de la REPÚBLICA DE FILIPINAS de QUINIENTAS MIL (500.000) dosis de la vacuna ChAdOx1 nCov-19 conocida como AZD1222, de la firma ASTRAZENECA UK LIMITED, destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, la cual quedará perfeccionada una vez suscripto por las partes el 'Contrato de Donación'”, reza el texto oficial mediante el cual se designó al Ministerio de Salud como “Organismo Ejecutor” del Contrato de Donación, “el que quedará facultado para celebrar los actos necesarios para su correcta implementación”.

El Gobierno argumentó las donaciones haciendo hincapié en que “al 25 de noviembre de 2021, el 79,5% de la población cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y el 62,9 % con el esquema completo de vacunación” y que el país “cuenta con stock suficiente para efectuar la donación” del medio millón de dosis “sin afectar los objetivos delineados en el “Plan Estratégico para la Vacunación”.

Por otra parte se recordó que Estados Unidos, Canadá, México y España donaron a Argentina 7.063.400 vacunas, “en momentos en los cuales el acceso a las mismas resultaba más dificultoso que en la actualidad”. ”En ese marco la República Argentina considera que los esfuerzos mancomunados entre las naciones resultan sustanciales para limitar los efectos económicos y sanitarios que acarrea la pandemia por SARSCoV-2?, se mencionó en el decreto publicado este jueves.

“Que, en este entendimiento, guiados por los principios de solidaridad y fraternidad, nuestro país estima conveniente favorecer el acceso equitativo y oportuno a las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19?, se agregó.

La de hoy es la cuarta vez que el Gobierno autoriza una donación de vacunas. La última fue el 29 de noviembre cuando aprobó el envío de 350 mil dosis a Angola, 400 mil a Kenia y 30 mil a Barbados.

Mediante otros dos decretos anteriormente se garantizó el traslado de 11.000 vacunas de AstraZeneca a San Vicente y Las Granadinas, 18.000 a Santa Lucía, 500.000 a Vietnam, 2.000 a Domínica, 450.000 a Mozambique y 11.000 a Granadas. En total, a la fecha, Argentina aprobó donaciones por casi 2.300.000 dosis del laboratorio británico.

“En menos de un año, el 24 de diciembre estábamos acá recibiendo las primeras vacunas que llegaron a nuestro país, y hoy 22 de noviembre estamos con un stock de vacunas suficientes para asegurar el inicio de esquema, completarlos y las terceras dosis y refuerzos para la población que vaya cumpliendo los 6 meses, que nos permite estar donando vacunas”, destacó la ministra de Salud Carla Vizzotti cuando anunció este gesto del Gobierno argentino y aseguró que “tenemos las vacunas para este año y para el 2022?. “Hasta que cada país no acceda a las vacunas, no vamos a dar vuelta la página, porque la pandemia no terminó“, agregó la funcionaria.

El Gobierno argentino también mantiene conversaciones con Nicaragua para próximamente aprobar otra donación de vacunas.