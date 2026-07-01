El Gobierno envió el avance del Presupuesto 2027 con el foco en la inflación y más ajuste

El Gobierno puso en marcha de manera formal la elaboración del Presupuesto 2027 mediante el envío al Congreso del informe de avance obligatorio, un documento que expone el estado de situación del proceso presupuestario y adelanta los principales ejes sobre los que se estructurará el proyecto definitivo.

El informe fue firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y constituye el primer paso institucional dentro del cronograma previsto para la confección del presupuesto correspondiente al próximo ejercicio.

Entre los objetivos centrales planteados por el Ejecutivo aparecen la consolidación de la baja de la inflación, el mantenimiento del superávit fiscal y el avance en una nueva reducción de impuestos, tres pilares que el Gobierno presenta como parte de su estrategia económica para los próximos años.

No obstante, el documento mantiene abiertas varias definiciones relevantes. En esta etapa, no incorpora estimaciones oficiales sobre inflación, tipo de cambio, comercio exterior o consumo. Tampoco presenta cifras vinculadas con las inversiones esperadas ni detalla las partidas presupuestarias correspondientes a los distintos ministerios, las empresas públicas u otros organismos oficiales.

De acuerdo con el cronograma legal vigente, el proyecto definitivo del Presupuesto 2027 será enviado al Congreso antes del 15 de septiembre.

Inflación, salarios e impuestos: los principales anticipos del Ejecutivo

En materia de precios, el Gobierno evitó fijar una proyección puntual para la inflación de 2027. Sin embargo, expresó su expectativa de que el próximo período esté marcado por una "desaceleración significativa de la inflación", escenario que, según el informe, permitiría fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares.

Respecto de la evolución de los recursos públicos, el documento proyecta un leve incremento real anual de la recaudación durante el trienio 2027-2029, evolución que estaría impulsada principalmente por dos factores:

La mejora de la actividad económica.

El incremento de las exportaciones.

En el plano tributario, el Ejecutivo ratificó su intención de continuar reduciendo la carga impositiva. Según el informe, esa política busca devolver recursos al sector privado y, al mismo tiempo, mejorar la competitividad del sector exportador.

Estas definiciones fueron presentadas como parte de los ejes que el Gobierno identifica con su programa económico, basado en:

La estabilidad macroeconómica.

La eliminación de trabas a la actividad privada.

Además de esos lineamientos, el informe incorpora proyecciones para el mediano plazo que contemplan una disminución de la tasa de desempleo, mejoras en los indicadores de pobreza e indigencia y avances en la distribución del ingreso, medida mediante el coeficiente de Gini.

El proceso de elaboración y el trabajo del GAEP

La confección del Presupuesto 2027 y del Presupuesto Plurianual 2027-2029 quedó bajo la responsabilidad del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía.

Según detalla el informe enviado al Congreso, el GAEP ya completó diez actividades previstas en el cronograma oficial, entre las que se destacan la definición de los criterios destinados a priorizar los proyectos de inversión y la elaboración de las proyecciones de las principales variables económicas para el período 2027-2029.

En el capítulo referido a la inversión pública, el documento señala que el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) recibió solicitudes correspondientes a 1.765 proyectos para el período 2027-2029, con un monto total de $10,2 billones.

El informe compara esa cifra con los procesos presupuestarios anteriores y destaca una reducción en la cantidad de iniciativas presentadas:

2025: 4.496 proyectos.

4.496 proyectos. 2026: 2.014 proyectos.

2.014 proyectos. 2027-2029: 1.765 proyectos.

De acuerdo con la interpretación oficial, esta disminución constituye una señal de "mayor razonabilidad" en la demanda de obra pública, en comparación con los ejercicios previos.

La ejecución presupuestaria durante los primeros cinco meses de 2026

El documento también realiza un repaso de la ejecución presupuestaria correspondiente a los primeros cinco meses de 2026, período en el que la Administración Pública Nacional registró un resultado primario superavitario de $8.425.328,7 millones, equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI).

A su vez, el informe señala un resultado financiero positivo de $2.660.474,5 millones, indicador que forma parte del balance presentado por el Ejecutivo al momento de iniciar la elaboración del nuevo presupuesto.

En cuanto a la evolución de los recursos y los gastos, el documento informa que:

Los recursos totales percibidos alcanzaron $59.023.974,8 millones , equivalentes al 40,1% de lo previsto para todo el año .

, equivalentes al . Los gastos sumaron $56.363.500,2 millones, con una ejecución del 39,2% y un incremento del 28% respecto del mismo período de 2025.

Dentro del gasto público, el componente de mayor peso fue el correspondiente a las prestaciones de la Seguridad Social, con una ejecución de $26.483.163 millones, convirtiéndose en el rubro más relevante del período analizado.

Los próximos pasos antes del envío al Congreso

Con el informe de avance ya presentado, el proceso presupuestario continuará con la elaboración de los anteproyectos de presupuesto por parte de los distintos organismos estatales.

Esos documentos deberán ajustarse a los límites financieros que establecerá la Secretaría de Hacienda, instancia previa a la consolidación del proyecto definitivo.

Una vez completadas esas etapas técnicas y administrativas, el Gobierno remitirá el Presupuesto 2027 al Congreso antes del 15 de septiembre, cumpliendo con el plazo establecido por la legislación vigente y dando inicio al tratamiento parlamentario de la principal herramienta de planificación financiera del Estado para el próximo ejercicio.