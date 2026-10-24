El Gobierno evalúa a Bullrich como vice de Milei para 2027 pese a las diferencias internas

El Gobierno nacional contempla a Patricia Bullrich como posible compañera de fórmula de Javier Milei para las elecciones presidenciales de 2027. Aunque las recientes declaraciones de la senadora alimentaron las especulaciones sobre una eventual candidatura propia, en la Casa Rosada sostienen que no busca competir contra el mandatario y apuestan a mantenerla dentro del oficialismo.

"Es la opción más fuerte. No creemos que vaya a jugar por afuera o a competirle en una PASO a Milei", señalaron fuentes del Gobierno citadas en la información. En el entorno libertario interpretan que Bullrich busca fortalecer su posición de cara a la próxima negociación electoral y afirman que están dispuestos a reconocerle mayor protagonismo.

La estrategia oficial consiste en evitar una confrontación pública y postergar las definiciones sobre la fórmula presidencial. Según funcionarios del Ejecutivo, Bullrich conserva un capital político propio y vínculos con sectores que acompañaron a Juntos por el Cambio en 2023, por lo que consideran conveniente sostener el diálogo.

Karina Milei tendrá la última palabra

En el oficialismo manejan un grupo acotado de nombres para la vicepresidencia, entre los que aparecen Bullrich, Martín Menem y Karina Milei. También se habría evaluado a la senadora neuquina Nadia Márquez, aunque esa alternativa habría perdido fuerza.

Pese a que algunos funcionarios aseguran que el Presidente prefiere a Bullrich desde el comienzo de las conversaciones sobre su reelección, la definición dependerá de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y una de las principales responsables de la estrategia electoral de La Libertad Avanza.

El calendario que manejan en la Casa Rosada ubica la decisión durante el verano. El Gobierno pretende contar con más elementos sobre la evolución económica y el escenario político antes de confirmar la integración de la fórmula.

Mientras tanto, las diferencias entre Milei y Bullrich siguen presentes. Según fuentes cercanas al mandatario, sus intervenciones públicas generan malestar en el entorno presidencial, aunque la indicación es evitar respuestas que puedan profundizar el conflicto.

Las señales de Bullrich y sus aspiraciones presidenciales

Las especulaciones se intensificaron luego de que Bullrich publicara un video en sus redes sociales con imágenes del Senado y de su despacho. El mensaje, acompañado por una canción del dúo Plan B, incluyó la frase: "Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina".

La publicación se sumó a sus declaraciones sobre una eventual candidatura presidencial. La senadora afirmó que está preparada para ocupar ese cargo, aunque evitó confirmar una postulación para 2027 y sostuvo que Milei tiene prioridad para encabezar la propuesta electoral del oficialismo.

Consultada sobre la posibilidad de acompañarlo como vicepresidenta, Bullrich señaló que no recibió un ofrecimiento formal.

En su entorno, de acuerdo con la información difundida, sostienen que está preparada para distintos escenarios, pero descartan una ruptura con La Libertad Avanza. La intención sería mantener abierta su proyección política sin desconocer el liderazgo actual del Presidente.

Diferencias por los acuerdos políticos y la economía

Las tensiones no se limitan a la discusión por las candidaturas. Bullrich viene reclamando que el Gobierno acelere los acuerdos con gobernadores, el PRO y la UCR para garantizar respaldo legislativo a las reformas pendientes.

También advirtió sobre la necesidad de reducir la incertidumbre económica y evitar que la administración vuelva a atravesar una situación de inestabilidad como la de 2025, cuando necesitó apoyo financiero de Estados Unidos. Además, cuestionó que la respuesta ante eventuales dificultades en 2027 dependa principalmente de la disponibilidad de dólares.

En el entorno presidencial, en cambio, confían en que los indicadores económicos mejorarán durante los próximos meses y fortalecerán el proyecto de reelección. Esa expectativa convive con las advertencias de Bullrich sobre la necesidad de que la recuperación se refleje con mayor rapidez en la economía cotidiana de las familias.

La reforma electoral, otro punto de negociación

La discusión también alcanza a la reforma electoral y a la eventual suspensión o eliminación de las PASO nacionales para 2027.

Bullrich considera necesario asegurar compromisos políticos con los aliados para reunir los 37 votos que requiere el oficialismo en el Senado para avanzar con iniciativas clave. La conducción libertaria, por su parte, busca preservar margen de negociación y postergar los acuerdos definitivos sobre las candidaturas en los distintos distritos.

En la Casa Rosada confían en que esas diferencias no impedirán alcanzar un entendimiento con la senadora. La apuesta es evitar una disputa abierta durante los próximos meses y resolver la composición de la fórmula presidencial durante el verano.

Por ahora, la eventual candidatura de Bullrich a la vicepresidencia sigue siendo una alternativa en evaluación, sin una decisión formal anunciada por el Presidente ni por la conducción de La Libertad Avanza.