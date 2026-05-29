El Gobierno gestiona la liberación de dos argentinos detenidos en Libia

El Gobierno nacional inició gestiones diplomáticas y consulares para intentar lograr la liberación de dos ciudadanos argentinos detenidos en Libia mientras participaban de una caravana terrestre de supuesto carácter humanitario con destino a Gaza.

La Cancillería argentina confirmó que los detenidos son María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, quienes actualmente se encuentran alojados en Bengasi, según información considerada fidedigna por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El caso tomó estado oficial el pasado 24 de mayo, cuando el Gobierno argentino fue informado sobre la detención de ambos ciudadanos en las cercanías de Sirte, ciudad ubicada en el centro-norte del territorio libio. Junto con ellos también habrían sido demoradas otras ocho personas de distintas nacionalidades.

Una misión terrestre con destino a Gaza

De acuerdo con la información difundida por la Cancillería, Giménez y Aguilera formaban parte de la caravana terrestre Global Sumud Maghreb, una misión de supuesto carácter humanitario que había partido a comienzos de mayo desde Mauritania con destino final en Gaza.

Para concretar el trayecto, el convoy eligió atravesar territorio libio, una decisión que quedó bajo análisis debido a la compleja situación interna que atraviesa ese país. El Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó que Libia presenta actualmente un escenario de fragilidad en materia de seguridad y carece de un gobierno unificado, situación que complica las gestiones diplomáticas y el acceso consular.

Las gestiones diplomáticas de la Cancillería

Tras tomar conocimiento del caso, el Gobierno argentino activó inmediatamente gestiones diplomáticas a través de la Embajada Argentina en Túnez, representación que actúa como concurrente en Libia.

Según detalló la Cancillería, el objetivo inicial fue confirmar la información sobre la detención, conocer el estado de los ciudadanos argentinos y coordinar acciones con autoridades y representaciones extranjeras presentes en el territorio libio. Uno de los puntos más delicados de la situación es que las fuerzas que controlan el este de Libia todavía no confirmaron oficialmente ni el listado completo de detenidos ni el lugar exacto en el que permanecen alojados.

Sin embargo, el Palacio San Martín indicó que la información obtenida hasta el momento permite afirmar que María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera integran el grupo retenido y que se encuentran en Bengasi.

El pedido de cooperación a Italia

El 26 de mayo, la Embajada Argentina en Túnez realizó una solicitud formal de cooperación consular a la Embajada de Italia en Libia, debido a que Italia cuenta con presencia diplomática y consular en Bengasi.

A partir de esa intervención, el cónsul italiano logró visitar a ciudadanos italianos detenidos dentro del mismo operativo. Sin embargo, las autoridades locales negaron el acceso a los ciudadanos argentinos. La Cancillería argentina informó además que el representante italiano solicitó una mejora en las condiciones de detención, pedido que fue aceptado por las fuerzas de seguridad involucradas.

Pese a ello, las autoridades nacionales aclararon que todavía no existe información oficial confirmada sobre:

Los plazos del proceso.

La situación judicial concreta de los detenidos.

La continuidad de las actuaciones.

Eventuales condiciones para su liberación.

Coordinación con organismos internacionales

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que mantiene contacto permanente con embajadas, consulados y organismos internacionales presentes en Libia. Entre las entidades con las que se desarrolla coordinación se encuentran:

La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia.

El Comité Internacional de la Cruz Roja.

Representaciones diplomáticas de países amigos.

El objetivo de estas gestiones es avanzar en la protección consular de los argentinos y obtener información oficial sobre su situación.

En el comunicado difundido por Cancillería, el Gobierno remarcó además que brinda asistencia a todos los argentinos en el exterior, incluso frente a situaciones derivadas de "acciones imprudentes y temerarias", definición utilizada en referencia a determinadas actividades y organizaciones vinculadas a este tipo de misiones.

Quiénes son los argentinos detenidos

Según manifestó el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, Lucas Ezequiel Aguilera y María Paula Giménez son directores de investigación de NODAL y formaban parte del equipo sanitario de la Misión Humanitaria del convoy terrestre SUMUD.

Bianco sostuvo que la última comunicación mantenida con ambos ocurrió cuando informaron que estaban siendo trasladados tras arribar a un puesto de control cercano a Sirte, en Libia. De acuerdo con esa versión, el procedimiento tenía como finalidad permitir el paso de la misión humanitaria.

Desde ese momento, indicó el funcionario bonaerense, no volvió a existir información oficial, concreta y verificable sobre el paradero de los argentinos, motivo por el cual reclamó al Gobierno nacional la activación de todas las herramientas diplomáticas y multilaterales disponibles para garantizar su protección.