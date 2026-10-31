Argentina debe pagarle US$876 millones al FMI mientras espera un nuevo desembolso

Argentina enfrenta este domingo 1 de noviembre un vencimiento de US$876,7 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata del penúltimo compromiso del año con el organismo, según el calendario publicado en su sitio web.

El país cuenta con la posibilidad de realizar el pago durante el transcurso de noviembre sin incurrir en un atraso financiero.

La obligación llega mientras el Gobierno espera la aprobación de un nuevo desembolso por aproximadamente US$900 millones. El martes, el FMI anunció que su equipo técnico alcanzó un acuerdo con las autoridades argentinas por la tercera revisión del programa firmado en 2025.

Sin embargo, el entendimiento todavía debe recibir el aval del Directorio Ejecutivo para habilitar el giro de los fondos.

"Se prevé que la tercera revisión se someta a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI a principios de diciembre", anticipó el organismo, conducido por Kristalina Georgieva. De esta manera, el desembolso podría concretarse antes del último vencimiento del año, previsto para el 28 de diciembre, por unos US$338 millones.

La disponibilidad de dólares del Tesoro

El pago de noviembre representa una exigencia para las cuentas del Tesoro, en un contexto de escasez de depósitos en moneda extranjera en el Banco Central (BCRA).

Desde la consultora Outlier señalaron que el Ministerio de Economía tendría menos de US$900 millones depositados en el organismo monetario. Según sus estimaciones, las colocaciones oficiales en dólares quedarían prácticamente en cero después de afrontar el vencimiento, si el Tesoro no realiza compras de divisas en los días previos.

"Los pagos posteriores al FMI y otros organismos internacionales, sumados a los compromisos por Bonares y Globales de principios de enero de 2027, elevan las necesidades para este último tramo del año y el arranque de 2027 a los US$5000 millones", estimó la consultora.

Outlier advirtió que, si no se concretan nuevas colocaciones de bonos, préstamos, swaps u operaciones con garantías de organismos multilaterales, el Tesoro deberá conseguir esos fondos mediante compras al BCRA o al mercado.

Esta última alternativa, señalaron, implicaría una reducción directa de las reservas netas al comienzo de 2027.

Las alternativas para reforzar los fondos

El último comunicado del FMI también indicó que el Gobierno se encuentra avanzado en las gestiones para obtener US$1000 millones adicionales antes de fin de año, probablemente mediante organismos internacionales.

A ese posible ingreso se sumarían los US$340 millones provenientes de la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

De concretarse ambas operaciones, el Tesoro podría cerrar 2026 con depósitos por aproximadamente US$1800 millones, según cálculos de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

De todos modos, esa proyección se ubicaría por debajo de los US$3700 millones contemplados en el programa financiero que el Ministerio de Economía presentó en julio.

Cómo sigue el calendario de vencimientos con el FMI

Los compromisos con el organismo no terminan con los pagos de este año. En total, durante 2026 Argentina deberá cancelar unos US$4483 millones al FMI.

Para 2027, último año del actual mandato presidencial, los vencimientos ascienden a US$7840 millones. En los cuatro años siguientes, la suma supera los US$43.000 millones.

Entre 2027 y 2046, el país deberá afrontar pagos por más de US$73.500 millones con el organismo.

La etapa de mayores exigencias se concentrará entre 2028 y 2032, período en el que los vencimientos superarán los US$8000 millones anuales.

En cambio, entre 2036 y 2046 los compromisos serán considerablemente menores: alcanzarán los US$300 millones o menos por año.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.