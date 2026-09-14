El Gobierno y MARA profundizan la capacitación de el empleo en zonas de influencia

El Gobierno provincial y representantes de MARA avanzaron en la implementación de un nuevo esquema de capacitación laboral destinado a trabajadores y jóvenes de las zonas de influencia de los proyectos mineros, con el propósito de fortalecer las capacidades de la mano de obra local y ampliar las posibilidades de inserción laboral.

El gobernador Raúl Jalil, junto a la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, mantuvo una reunión con representantes de MARA en la que se abordaron los lineamientos de esta nueva etapa de formación. En el marco del encuentro, las partes firmaron un convenio que permitirá poner en marcha capacitaciones dirigidas específicamente a trabajadores y jóvenes de Andalgalá, Santa María y Belén.

La propuesta se plantea como una herramienta para acompañar el desarrollo de las comunidades vinculadas con los proyectos mineros, poniendo el foco en la preparación de quienes integran las zonas de influencia. El objetivo central es que la formación permita fortalecer conocimientos y competencias y, al mismo tiempo, mejorar las posibilidades de acceso a las oportunidades laborales que puedan generarse a partir de las próximas etapas de los proyectos.

Trabajo entre organismos y empresas

La iniciativa representa una continuidad del trabajo conjunto que vienen desarrollando el Ministerio de Educación y Trabajo, a través del Campus de Formación y Entrenamiento Laboral, la Fundación UOCRA y MARA.

Este esquema de articulación busca orientar las capacitaciones hacia las necesidades concretas de los trabajadores y jóvenes de las comunidades. La formación aparece así vinculada directamente con el propósito de desarrollar capacidades locales y preparar perfiles laborales acordes con los requerimientos que se proyectan para las siguientes etapas.

La propuesta contempla:

Capacitaciones para trabajadores y jóvenes de las zonas de influencia.

de las zonas de influencia. Formación destinada a fortalecer conocimientos y competencias laborales .

. Acciones orientadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral .

. Participación del Ministerio de Educación y Trabajo , el Campus de Formación y Entrenamiento Laboral, la Fundación UOCRA y MARA.

, el Campus de Formación y Entrenamiento Laboral, la y MARA. Preparación de la mano de obra local frente a las necesidades vinculadas con la Fase 3 de exploración .

. Proyección de las capacidades desarrolladas hacia, a futuro, el proyecto Agua Rica.

Las necesidades de las próximas etapas

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la decisión de anticiparse a las necesidades laborales que estarán vinculadas con la Fase 3 de exploración y, posteriormente, con el proyecto Agua Rica.

En este sentido, la capacitación no se plantea solamente como una respuesta a las demandas laborales existentes, sino también como una instancia de preparación para los escenarios que se presentarán a medida que avancen los proyectos. La formación busca generar condiciones para que los trabajadores y jóvenes de las comunidades puedan contar con mayores herramientas frente a las oportunidades y desafíos que acompañarán las próximas etapas.

La intención es que la mano de obra de las zonas directamente vinculadas con los proyectos pueda desarrollar progresivamente las competencias necesarias. De esta manera, el proceso de formación se relaciona con una planificación orientada a fortalecer las capacidades existentes en las comunidades y acercarlas a los perfiles laborales que serán requeridos.

Preparación de las comunidades

El gerente de Relaciones Institucionales de MARA, Pablo Lilljedahl, destacó la necesidad de acompañar el avance de la empresa con acciones que permitan preparar a las comunidades.

"A medida que MARA avanza también necesitamos generar las condiciones para que las comunidades puedan prepararse para las oportunidades y los desafíos que vendrán", señaló. La definición sintetiza uno de los principales objetivos del convenio: vincular el avance de los proyectos con un proceso de preparación de los trabajadores y jóvenes de las localidades involucradas. La capacitación se convierte así en un componente destinado a acompañar ese proceso, generando herramientas que permitan responder a las exigencias laborales que puedan surgir.

Para MARA, la formación constituye una herramienta central dentro de este objetivo. La empresa remarcó que desarrollar capacidades locales permitirá acercar los perfiles de los trabajadores de la zona a las competencias que demandarán las próximas etapas del proyecto.