Milei con una nueva reunión de Gabinete y un encuentro con legisladores de LLA

El presidente Javier Milei tendrá este lunes una jornada de intensa actividad política en Casa Rosada, con una agenda que combinará una nueva reunión de Gabinete, un encuentro con legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y el seguimiento de los principales proyectos que el oficialismo pretende impulsar durante las próximas semanas.

La actividad comenzará durante la mañana con una reunión del equipo de Gobierno en el Salón Eva Perón, una dinámica que Milei viene encabezando desde hace semanas. Por la tarde, el mandatario se trasladará al Salón Héroes de Malvinas, donde recibirá a diputados y senadores de La Libertad Avanza con el objetivo de ordenar la estrategia parlamentaria.

El encuentro se desarrollará en un momento de amplia actividad legislativa para el oficialismo. Este lunes está previsto el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ingresará por la Cámara de Diputados, donde el Gobierno cuenta con una base sólida de apoyos.

La iniciativa ocupará un lugar central en la agenda del día y será uno de los temas sobre los que el oficialismo buscará establecer una hoja de ruta para las próximas semanas.

Una hoja de ruta con varios proyectos

La actividad parlamentaria no se limitará al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. El cronograma del oficialismo contempla además otros dos movimientos relevantes durante la semana. El martes, el Gobierno presentará el Presupuesto en la Cámara Baja. Al mismo tiempo, se habilitará la discusión de la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

De esta manera, las reuniones que Milei mantendrá este lunes tendrán como uno de sus principales objetivos ordenar el trabajo legislativo que se desplegará en los próximos días. En ambas reuniones, tanto la del Gabinete como la posterior con los legisladores, se espera que sean abordadas las claves para avanzar con la hoja de ruta trazada en Balcarce 50.

Pero la jornada también tendrá un componente vinculado con la situación económica. Está previsto que el propio Milei realice una exposición sobre la situación económica y el programa económico, de modo que los legisladores y los integrantes de su equipo de Gobierno conozcan y analicen los principales lineamientos que acompañarán la agenda política y parlamentaria.

La reunión con diputados y senadores de LLA

El encuentro de la tarde reunirá a representantes del oficialismo en ambas cámaras del Congreso. La convocatoria busca fortalecer la coordinación entre el Poder Ejecutivo y sus legisladores en una etapa en la que se acumulan proyectos y debates parlamentarios.

La agenda estará atravesada principalmente por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo ingreso a Diputados está previsto para este lunes. A partir de allí, el oficialismo deberá avanzar sobre una serie de iniciativas que tendrán tratamiento durante la semana, entre ellas el Presupuesto y la reforma electoral.

La reunión también permitirá establecer prioridades y ordenar la estrategia parlamentaria de las próximas semanas, en línea con la hoja de ruta definida desde la Casa Rosada.

La jornada, además, tendrá continuidad fuera de la sede gubernamental. Luego del encuentro con senadores y diputados, el Poder Ejecutivo prevé concluir el lunes con una cena en el local partidario de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

Un formato que Milei ya utilizó

La convocatoria a los legisladores no constituye una novedad dentro de la dinámica política del Gobierno. No es la primera reunión de este tipo encabezada por Milei, quien busca dejar atrás los cuestionamientos de prensa vinculados con la quietud que marcó el mes de agosto. El mandatario retomó una agenda pública caracterizada por una dinámica activa, con reuniones políticas, encuentros con legisladores y seguimiento de una amplia agenda parlamentaria.

La nueva convocatoria se inscribe precisamente en ese intento por recuperar el ritmo político y legislativo, con una serie de iniciativas que deberán avanzar en el Congreso durante las próximas semanas.

La última reunión de Milei con los legisladores había tenido como ejes los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto denominado Inocencia Fiscal II. En aquella oportunidad, el Presidente también protagonizó un gesto particular hacia los dirigentes presentes. A los legisladores que participaron del encuentro les obsequió el libro "La economía en una lección", del periodista y filósofo libertario Henry Hazlitt, con prólogo de su autor y de Walter Block.

La elección del libro formó parte de aquella reunión con representantes parlamentarios y se sumó a los temas económicos y legislativos abordados en esa oportunidad.

Los funcionarios que acompañarán al Presidente

Para la jornada de este lunes se espera la presencia de distintos funcionarios y autoridades vinculados con el funcionamiento del Poder Ejecutivo y la actividad parlamentaria.

Entre los asistentes previstos se encuentran:

Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

, secretaria general de la Presidencia. Diego Santilli , jefe de Gabinete.

, jefe de Gabinete. Ignacio Devitt , segundo del área.

, segundo del área. Martín Menem , titular de la Cámara de Diputados.

, titular de la Cámara de Diputados. Fabián Fernández, secretario de Prensa.

La presencia de estos funcionarios permitirá articular la agenda política y legislativa que el Gobierno pretende desarrollar durante los próximos días.