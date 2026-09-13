El Gobierno busca acordar con sus aliados el proyecto sobre Malvinas antes de debatirlo en el Congreso

El Gobierno nacional planea convocar a una reunión con bloques aliados y dialoguistas después de enviar al Congreso el paquete de medidas relacionado con Malvinas, con el objetivo de explicar los detalles de la iniciativa, escuchar propuestas y avanzar con acuerdos antes de su tratamiento parlamentario.

La convocatoria se realizaría durante la próxima semana, una vez que el proyecto ingrese formalmente a la Cámara de Diputados. La Casa Rosada busca incluir a representantes de los principales espacios que habitualmente negocian con el oficialismo, entre ellos dirigentes del PRO, la UCR y bloques federales.

La estrategia responde a una instrucción del presidente Javier Milei, quien pidió cuidar el vínculo con los aliados y evitar que los bloques reciban de manera sorpresiva el contenido de las medidas.

"Quiere que se trabaje bien y que no se los sorprenda", sintetizan en el Ejecutivo.

La intención oficial es presentar la cuestión Malvinas como una política de Estado que pueda reunir respaldos de distintos sectores políticos.

El antecedente de la última sesión

La decisión de consultar previamente a los aliados también estuvo vinculada con la última sesión de Diputados.

Durante las conversaciones previas se había analizado la posibilidad de acelerar el tratamiento del paquete sobre Malvinas e intentar incorporarlo sobre tablas, aunque finalmente esa alternativa fue descartada porque los sectores dialoguistas todavía no conocían el texto definitivo.

El oficialismo busca evitar así nuevos cruces con espacios que durante los últimos meses acompañaron algunas iniciativas del Gobierno, pero también marcaron diferencias en otros proyectos.

Esta semana, la oposición consiguió avanzar con emplazamientos vinculados con endeudamiento familiar y Discapacidad, con el respaldo de sectores dialoguistas.

El PRO ya anticipó su respaldo

La Casa Rosada ya comenzó a trabajar con el PRO sobre la agenda relacionada con Malvinas.

Durante esta semana, Karina Milei, Diego Santilli y dirigentes de La Libertad Avanza recibieron en Casa Rosada a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

Luego del encuentro, el PRO anticipó oficialmente su acompañamiento a las iniciativas vinculadas con la causa Malvinas.

Ahora, el Gobierno pretende ampliar esa instancia de diálogo al resto de los bloques que pueden resultar determinantes para la aprobación del paquete.

En el Ejecutivo consideran que existen posibilidades de aprobar el proyecto y que hay margen para incorporar modificaciones propuestas por los legisladores, siempre que no alteren los objetivos centrales de la iniciativa.

Qué medidas prepara el Gobierno

Uno de los principales ejes del paquete será el endurecimiento de las sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización argentina.

La Casa Rosada también analiza ampliar el alcance de las medidas más allá de los hidrocarburos e incluir actividades vinculadas con la pesca, minería, ganadería, agricultura y turismo.

El paquete se complementaría con otras iniciativas relacionadas con la seguridad nacional, entre ellas nuevas reglas para la protección de infraestructura crítica, requisitos para proveedores estratégicos y modificaciones vinculadas con el procedimiento de protección aeroespacial.

También contempla medidas relacionadas con las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.

Malvinas, Presupuesto y la agenda de octubre

El calendario para el tratamiento parlamentario todavía no está definido. El proyecto podría llegar al recinto a fines de septiembre o formar parte de una sesión más amplia durante octubre.

El Gobierno trabaja además en una sesión que podría concentrar distintos proyectos de su agenda, entre ellos el Presupuesto 2027, Malvinas y la reforma del mercado de capitales, siempre dependiendo del avance previo de cada iniciativa en las comisiones.

La Casa Rosada busca que la discusión sobre Malvinas sirva también para recomponer los canales de negociación con los bloques del medio y establecer una dinámica de consultas previas que pueda repetirse en otros proyectos.

El primer paso será enviar formalmente la iniciativa al Congreso y luego convocar a los aliados para presentar la letra completa, recibir propuestas y ordenar los respaldos antes del debate legislativo.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.