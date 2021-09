El Gobierno oficializó el regreso de los hinchas: deberán sacar un permiso y estar vacunados

Se terminó la espera para los hinchas: el Gobierno hizo oficial este jueves el protocolo para el regreso del público a los estadios del fútbol argentino. “El aforo será del 50 por ciento, no nos da para más”, dijo el jefe de Gabinete Juan Manzur. Además se explicó que las personas que asistan deberán tramitar un permiso de eventos masivos y demostrar que al menos recibieron una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Lo que necesitarán los hinchas para ir a la cancha:

1) Deberán tramitar un permiso de eventos masivos e indicar que recibieron al menos una dosis de la vacuna. El sistema comprueba que la persona efectivamente haya sido inoculada.

2) Las personas que se vacunaron en el exterior pueden ir a la cancha.

3) Los menores de 18 años no deberán tramitar el permiso.

“Con el esfuerzo de todos y todas y la vacunación masiva, comenzamos a reencontrarnos con lo que más nos gusta. A partir de octubre, volvemos a la cancha a ver a nuestros equipos. Y pronto vamos a poder ir a recitales masivos o espectáculos públicos. Sin embargo, no tenemos que darle ninguna oportunidad al coronavirus. Por eso, para poder ingresar al evento, vas a tener que presentar tu DNI. Y si sos mayor de 18 años, un certificado que podés completar en esta página y llevar en tu celular”, dice la página web del Gobierno donde se gestiona el permiso para ir a los estadios.

El viernes habrá once partidos once partidos de la Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B y Primera D. Aunque el anuncio se realizó la semana pasada todavía no se conocen oficialmente los detalles de cómo se implementará el ansiado retorno de los hinchas con un 50% de aforo.

Si bien desde altas esferas del gobierno habían dejado trascender que la publicación del DNU en el Boletín Oficial se iba a realizar en la madrugada de hoy, finalmente no sucedió. Esto generó malestar en la dirigencia de la Liga, la AFA y los clubes porque no pueden avanzar en cómo se realizará el procedimiento para que los socios puedan entrar a las canchas, especialmente en aquellos clubes que tienen más abonados o socios que lugares disponibles en el aforo permitido (la mitad de la capacidad de cada estadio). Hoy a la medianoche se publicará el DNU y la autorización será oficial.

En el último cruce, el Xeneize eliminó por penales a su clásico rival de la Copa Argentina. El Millonario quiere ganar para dar otro paso en la lucha por el campeonato.

Desde los organismos de seguridad en el fútbol ya dejaron en claro que se necesita un método que sea “rápido y eficaz” para que no se formen grandes amontonamientos de hinchas. El ministro Aníbal Fernández dijo que los encargados de verificar que la gente tenga el certificado de vacunación en la app Mi Argentina será el “personal de reunión”.

“Nosotros no podemos controlar que los hinchas estén vacunados, eso depende del Gobierno que tendrá que evaluar la mejor manera de hacerlo. Desde el fútbol tenemos la mejor voluntad pero los tiempos nos juegan en contra porque todavía no hay nada oficial y mañana arranca la fecha”, le dijo un importante dirigente de la Liga Profesional a TN Deportivo cuando se lo consultó por el estado de situación.

El miércoles hubo una reunión entre autoridades de AFA, Liga Profesional, Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para afinar detalles sobre los operativos policiales.

El superclásico con 36 mil hinchas

En River ya están determinados quiénes serán los 36 mil abonados y socios vitalicios que podrán ingresar el próximo domingo al superclásico que se jugará contra Boca en el estadio Monumental. La inscripción ya fue realizada y ahora se espera la confirmación del gobierno nacional, que a través del DNU, deberá confirmar cómo serán los detalles del protocolo.

Los partidos del viernes:

Liga Profesional

Aldosivi - Unión (19 hs).

Lanús - Central Córdoba (21.15).

Primera Nacional

Atlético Rafaela - Gimnasia de Jujuy (15.30)

San Telmo - Almagro (15.30).

Villa Dálmine - Güemes (17.10).

Belgrano - Deportivo Riestra (21.05)

Primera B

Flandria - Argentino de Quilmes (15).

Primera D

Centro Español - Liniers (15)

Central Ballester - Yupanqui (15)

Muñiz - Lugano (15)

Juventud Unida - Sportivo Barracas (15).