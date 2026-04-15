La Justicia confirmó que el viaje de Adorni y su familia a Aruba fue en primera clase

En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, la Justicia confirmó que Manuel Adorni pasó un Año Nuevo junto a toda su familia en Aruba, la isla caribeña que quedó ahora incorporada al expediente que analiza su evolución patrimonial.

La corroboración surgió a partir de la información remitida por la aerolínea Latam, que respondió a un requerimiento judicial impulsado por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Según esos datos, el actual jefe de Gabinete viajó acompañado por su esposa y sus dos hijos, utilizando pasajes en primera clase.

Los registros precisan que la partida desde Argentina se concretó el 29 de diciembre de 2024, con una escala en Perú, mientras que el regreso tuvo lugar el 10 de enero de 2025, incluyendo un parate intermedio en Ecuador.

Costo del viaje y modalidad de pago

Además de reconstruir el itinerario, la investigación logró establecer el costo exacto de los pasajes y la forma en la que fueron abonados. De acuerdo con la documentación aportada por la empresa aérea, cada boleto tuvo un valor de 1450 dólares, cifra que, multiplicada por los cuatro integrantes del grupo familiar, arroja un total de 5800 dólares.

Uno de los puntos que adquirió especial relevancia en la pesquisa es que el pago fue realizado en dólares y en efectivo, un dato que quedó incorporado al análisis que lleva adelante Pollicita sobre la trazabilidad de los fondos utilizados por el funcionario.

La estadía y los consumos

La causa no se limita únicamente a los pasajes aéreos. Según indicaron fuentes del caso, por estas horas se intenta esclarecer en qué hotel se alojó la familia Adorni y cuánto pagó por la estadía durante los días que permanecieron en Aruba.

Ese dato es considerado central porque permitirá dimensionar el costo total de las vacaciones, una cifra que luego será incorporada al análisis más amplio de gastos, inversiones y movimientos patrimoniales del funcionario. La pesquisa apunta a sumar este viaje con otros viajes por el mundo, gastos diversos e inversiones en propiedades, con el objetivo de reconstruir la totalidad de las erogaciones realizadas durante el período bajo investigación.

Levantamiento del secreto fiscal y bancario

En paralelo, el avance más sensible de la causa se produjo el jueves pasado, cuando, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo resolvió levantar el secreto fiscal y bancario tanto de Manuel Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.

La medida habilita a la Justicia a acceder a todos los detalles de los pagos con tarjeta de crédito efectuados durante el viaje a Aruba, además de los movimientos registrados en el resto del período investigado.

Este acceso a la información financiera permitirá contrastar el costo de las vacaciones con otros consumos y gastos ya relevados, aportando una radiografía más precisa sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

Compatibilidad entre gastos e ingresos

El viaje a Aruba quedó así convertido en una pieza más dentro del expediente que busca esclarecer de dónde surgieron los fondos utilizados por Adorni.

La cifra final que arrojen los pasajes, el hotel, los consumos con tarjeta y el resto de los gastos asociados a la estadía se acumulará con sus demás egresos, otros viajes internacionales e inversiones inmobiliarias.

Sobre esa base, la investigación encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita intenta determinar si el nivel de gastos del funcionario es compatible con sus ingresos declarados, punto neurálgico de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.