Jalil y ARSAT avanzan con la extensión de fibra óptica en Catamarca

El gobernador Raúl Jalil mantuvo en las últimas horas una reunión de trabajo con autoridades de ARSAT, la empresa de soluciones satelitales y de telecomunicaciones más importante de la Argentina, con el objetivo de avanzar en la finalización de las obras de fibra óptica que continúan desplegándose en la provincia y que permitirán fortalecer la conectividad en el interior catamarqueño.

El encuentro se inscribe en una agenda estratégica orientada a mejorar el acceso a los servicios de conectividad e Internet, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde la infraestructura tecnológica resulta clave para acompañar el desarrollo territorial. Junto al mandatario provincial participaron, en representación de ARSAT, Gerardo Renzetti y Santiago Trezza. También formaron parte de la reunión el presidente de Catamarca Telecomunicaciones SAPEM, Mariano Toledo, y el titular de la Unidad de Asuntos Estratégicos y Reforma del Estado, Juan Pablo Dusso.

La presencia de estos actores técnicos e institucionales dio marco a una mesa de trabajo enfocada en definir avances concretos sobre la Red Federal de Fibra Óptica en Catamarca, una infraestructura considerada central para ampliar la cobertura de servicios digitales en toda la provincia.

Salado, Tinogasta y Fiambalá

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la pronta finalización del tendido de fibra óptica en el tramo que une la localidad de Salado, en el departamento Tinogasta, con la cabecera departamental.

Este segmento de obra aparece como una pieza fundamental dentro del esquema de ampliación de la red, ya que permitirá mejorar el flujo de conectividad hacia una región clave del oeste catamarqueño.

A la vez, se avanzó en el análisis del trazado que conectará la ciudad de Tinogasta con Fiambalá, incluyendo la iluminación de los nodos correspondientes, paso técnico indispensable para poner a punto el servicio de conectividad y garantizar que la infraestructura desplegada pueda traducirse en acceso efectivo a Internet.

Estos avances representan una etapa decisiva para consolidar una red que busca extender servicios de telecomunicaciones de calidad hacia el interior provincial.

La proyección hacia el Paso de San Francisco

Otro de los temas tratados fue la posibilidad de retomar los trabajos de extensión de fibra óptica desde la ciudad de Fiambalá hasta el Paso Internacional de San Francisco, por Ruta Nacional Nº60.

Se trata de una obra señalada como de singular importancia estratégica para la integración regional, dado que vincula infraestructura de conectividad con uno de los corredores internacionales más relevantes para Catamarca. La extensión de la FO en este trayecto no solo fortalecería la cobertura en localidades y zonas intermedias, sino que además se proyecta como una herramienta de integración con impacto en múltiples dimensiones del territorio.

Una red federal

Durante la reunión también se analizó la posibilidad de ampliar toda la Red Federal de Fibra Óptica en el territorio catamarqueño, con la mirada puesta en consolidar el desarrollo social, económico y humano de la provincia.

La expansión de esta infraestructura aparece directamente vinculada a la necesidad de democratizar el acceso a los servicios de conectividad e Internet, un factor cada vez más determinante para la educación, la gestión pública, la actividad productiva y la integración territorial.

Con el avance sobre los tramos de Tinogasta, Fiambalá y la proyección hacia el Paso Internacional de San Francisco, la provincia busca consolidar una infraestructura tecnológica que se presenta como decisiva para el crecimiento y la integración del territorio catamarqueño.