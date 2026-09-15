El Gobierno presenta el Presupuesto 2027 y abre la negociación con los gobernadores

El Gobierno presentará este martes ante la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, una iniciativa que tendrá al equilibrio fiscal como principal condición de la política económica y que, al mismo tiempo, se convertirá en una herramienta central para la negociación política con las provincias.

El proyecto establecerá las prioridades correspondientes al último año del mandato de Javier Milei y fijará las principales variables con las que el Poder Ejecutivo proyecta llegar a las elecciones presidenciales. Entre los aspectos que serán contemplados aparecen las estimaciones de inflación, actividad económica, recaudación y comercio exterior, además de la distribución prevista para el gasto público.

La presentación llega después de varias semanas de conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores. Parte de esos intercambios podría quedar reflejada en la incorporación de diferentes proyectos de infraestructura solicitados por las provincias, en una estrategia destinada a acercar posiciones y conseguir respaldos para el tratamiento legislativo.

El punto de partida del oficialismo, sin embargo, permanecerá sin modificaciones: cualquier acuerdo deberá sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Milei no irá al recinto

La presentación tendrá una diferencia significativa respecto de años anteriores. Javier Milei no concurrirá al recinto de la Cámara de Diputados para exponer los principales lineamientos del proyecto ni para defender personalmente el Presupuesto 2027.

El Presidente, en cambio, mantuvo este lunes una reunión con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. Durante una exposición que se extendió por más de dos horas y media, Milei no abordó específicamente el Presupuesto, aunque concentró su intervención en la marcha de la economía y en la necesidad de sostener el rumbo. La definición política del Gobierno llega, de esta manera, después de ese encuentro con sus bloques legislativos y en medio de una etapa en la que el oficialismo necesita ordenar sus vínculos parlamentarios.

La estrategia también estuvo atravesada por el pedido de Karina Milei, quien planteó la necesidad de evitar enfrentamientos con potenciales aliados y concentrar la confrontación política en el kirchnerismo.

El tratamiento del Presupuesto será, precisamente, una de las primeras pruebas concretas para esa estrategia.

Déficit cero como condición del programa económico

Uno de los ejes fundamentales del proyecto será la continuidad del déficit cero, objetivo que Milei considera indispensable para consolidar la desaceleración de la inflación. El adelanto que el ministro de Economía, Luis Caputo, había enviado al Congreso a principios de julio ya había anticipado que el Ejecutivo proyectaba una "desaceleración significativa" del índice de precios durante los próximos años.

La previsión oficial no se limita al comportamiento de la inflación. El Gobierno también espera una recuperación de la actividad económica que permita mejorar la recaudación en términos reales.

Según aquel documento, para el período 2027-2029 se proyecta un "leve incremento real anual" de los ingresos tributarios, explicado principalmente por la recuperación de la economía y por el crecimiento de las exportaciones.

El esquema económico también contempla la intención de continuar reduciendo la presión impositiva. Desde Economía se planteó que la política tributaria tendrá como objetivo "devolver recursos al sector privado" y mejorar la competitividad de las actividades exportadoras.

La expectativa del Ejecutivo es que el crecimiento de la actividad pueda compensar parte del efecto fiscal que tengan esas modificaciones. Las proyecciones oficiales para el mediano plazo incluyen, además, objetivos relacionados con las condiciones sociales y laborales. En ese sentido, el Gobierno contempla:

Reducción de la tasa de desempleo.

Mejoras en los niveles de pobreza e indigencia.

Una distribución del ingreso más favorable.

Recuperación de la economía.

Crecimiento de las exportaciones.

Incremento real anual de los ingresos tributarios para 2027-2029.

El detalle de estas previsiones comenzará a ser analizado por los legisladores cuando avance el tratamiento del proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Obras provinciales como parte de la negociación

La discusión presupuestaria comenzó a negociarse con los gobernadores incluso antes del ingreso formal del proyecto a Diputados. La Casa Rosada trabajó sobre la incorporación de obras viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento solicitados por distintas jurisdicciones.

La inclusión de esas obras en las planillas presupuestarias, sin embargo, no implica necesariamente que todas comiencen durante 2027 ni que su financiamiento vaya a estar íntegramente a cargo de la Nación. En ese esquema, Entre Ríos y Mendoza recibieron las señales más concretas.

Para Entre Ríos, provincia gobernada por Rogelio Frigerio, fueron contemplados distintos proyectos vinculados con infraestructura y servicios:

Obras de agua potable en Concordia .

. Ampliación del sistema de Diamante .

. Obras cloacales en Villaguay.

En Mendoza, en tanto, se prevé la continuidad de trabajos sobre la Ruta Nacional 40, además de los puentes sobre el río Mendoza en Anchoris y la conexión vial hacia San Juan. La negociación también incluyó proyectos vinculados con Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy.

Los montos asignados y el ritmo previsto para cada una de las intervenciones quedarán determinados en las planillas anexas del proyecto, mientras algunas provincias todavía mantienen conversaciones con el Ejecutivo para establecer con mayor precisión el alcance de sus reclamos.

El desafío de conseguir los votos

La incorporación de infraestructura provincial no aparece aislada de la discusión parlamentaria. Forma parte de una negociación política más amplia mediante la cual el Gobierno busca acercar posiciones con los gobernadores y conseguir el respaldo de diputados y senadores vinculados con las distintas administraciones provinciales.

El oficialismo necesita esos apoyos para avanzar con su agenda legislativa después de las últimas diferencias registradas en el Congreso. En ese contexto, el tratamiento del Presupuesto 2027 puede convertirse en una instancia destinada a recomponer vínculos y ordenar acuerdos.

La lógica de la negociación enfrenta dos necesidades que el Ejecutivo deberá combinar. Por un lado, mantener el límite que considera central para su programa económico: el equilibrio fiscal y la continuidad del déficit cero. Por otro, responder a las demandas de las provincias cuyos representantes en el Congreso serán necesarios para transformar el proyecto en ley.

Las obras reclamadas por los gobernadores funcionan así como uno de los elementos concretos de esa búsqueda de entendimientos, aunque su incorporación no implique automáticamente una ejecución durante 2027 ni un financiamiento íntegramente nacional.