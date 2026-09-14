El Congreso acelera el debate sobre sobreendeudamiento familiar

Tras el emplazamiento de comisiones votado en la última sesión por iniciativa opositora, la Cámara de Diputados acelerará este martes el debate en torno a los proyectos vinculados al sobreendeudamiento familiar y morosidad. Esta discusión se enmarca en un cronograma de trabajo específico que coronará el 29 de este mes con la firma de dictámenes.

El plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia se iniciará este martes a las 14 para abordar un total de 76 expedientes, según consta en la convocatoria oficial. La hoja de ruta votada en el emplazamiento contempla, además, una reunión informativa más el 22 de septiembre a las 14, y un último encuentro para dictaminar el martes 29 de septiembre a la misma hora.

Las tensiones y los dilemas de los bloques

Para la oposición comenzará un engorroso proceso de amalgamar propuestas y seleccionar aquellas que tienen mayores probabilidades de concitar adhesiones. Esta tarea obligará también a excluir iniciativas, lo que generará focos de tensión inevitables entre los diferentes espacios políticos que impulsan medidas en esta materia.

Por el contrario, el oficialismo se muestra mucho más ordenado y adoptará una postura de expectativa. Esperará que el Poder Ejecutivo haga llegar un proyecto de ley en el transcurso de esta semana, o la siguiente, y a partir de ahí saldrá a recolectar apoyos entre las bancadas dialoguistas.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias del oficialismo en Diputados, el proyecto del Gobierno contará con las siguientes características técnicas esenciales:

Advertencias obligatorias para los consumidores e implicados.

Un sistema de doble verificación de los créditos o compromisos financieros.

Educación financiera orientada a los usuarios del sistema.

En la vereda de enfrente, el dictamen oficialista presentará importantes ausencias respecto a las demandas de otros sectores:

El texto no incluirá límites al costo financiero.

Tampoco contemplará planes de refinanciación destinados a los deudores críticos.

Ante las críticas sobre el alcance de la propuesta, las fuentes libertarias consultadas por este medio ironizaron al respecto: "No vamos a salir a rescatar a bancos o billeteras. El progresismo quiere rescatar a los poderosos".

Lecturas contrapuestas sobre la última sesión y los acuerdos de recinto

El escenario actual es producto directo de los intensos cruces ocurridos en la última sesión. En la jornada del pasado miércoles, la oposición juntó quórum sin apoyo del oficialismo y, al cabo de un tiempo de debate, se aprobó por unanimidad el emplazamiento de las dos comisiones con un cronograma de trabajo de plazos relativamente cortos.

Previamente, La Libertad Avanza había operado toda la semana previa para que la sesión no tuviera quórum. Sin embargo, cuando en la víspera ya había quedado claro que no iba a poder saciar ese objetivo, recalcularon la estrategia y convocaron a una reunión de urgencia con los referentes de bloques dialoguistas. En ese cónclave se acordó que si la oposición conseguía quórum, el oficialismo iba a votar apoyar la moción de emplazamiento, con una condición innegociable: se corriera a la comisión de Presupuesto y Hacienda del esquema de trabajo.

El temor central del oficialismo era que, si se emplazaba esta última comisión, se iba a dar lugar al tratamiento de proyectos que implicaran costo fiscal para el Estado, algo considerado inadmisible para el Gobierno. Al ceder a este pedido del oficialismo, se allanó el camino para que la votación saliera por unanimidad.

Desde la perspectiva libertaria, esta concesión fue presentada como un triunfo propio, haciendo un balance positivo de la sesión —a la que inicialmente le habían retaceado el quórum— tanto por haber apartado a la comisión de Presupuesto como por el hecho de que el cronograma emplazado era bastante similar al que habían comunicado previamente las autoridades libertarias de las comisiones.

Para la oposición, en cambio, el resultado de la votación reflejó un golpe de autoridad de parte de las bancadas que pidieron la sesión, las cuales lograron imponer condiciones pese al boicot del oficialismo para vaciar el quórum.

Al margen de este choque de lecturas sobre lo sucedido en el recinto, la votación resolvió la cuestión del cronograma de trabajo. A partir de este martes se abre una instancia de disputa política diferente que tiene que ver con la batalla por los dictámenes, donde el oficialismo intentará seducir a los diputados dialoguistas para que firmen su proyecto propio —que ingresaría esta semana o a más tardar la próxima— y desechen los de la oposición dura. El escenario permanece abierto y todavía es incierto cómo se acomodarán las fichas en el tablero legislativo.