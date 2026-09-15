Villarruel estaría presente en la Procesión del Milagro y compartiría con autoridades salteñas

El Milagro salteño vuelve a concentrar la atención religiosa y política nacional, en una jornada en la que se espera la participación de importantes autoridades y representantes de la Iglesia Católica.

Para la tercera misa estacional del Triduo está confirmada la presencia del nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, mientras que también se espera la llegada de la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque su participación todavía no contaba con una confirmación plena.

La tradicional celebración vuelve así a reunir en un mismo escenario a representantes de las instituciones religiosas y de la dirigencia política. En este caso, la eventual presencia de la vicepresidenta adquiere especial relevancia debido a que se prevé que participe tanto de la misa estacional como de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

La jornada estará marcada, además, por la presencia de la máxima representación diplomática del Vaticano en el país, en una ceremonia que contará con autoridades provinciales.

El nuncio apostólico, presencia confirmada

Desde el seno de la Iglesia de Salta confirmaron que monseñor Michael Wallace Banach, nuncio apostólico en la Argentina y representante del Papa León XIV en el país, participará de la misa.

El religioso estará presente desde las 10 de la mañana, en el marco de la tercera misa estacional del Triduo. Su participación ya se encuentra confirmada, aunque posteriormente deberá retirarse debido a que tiene una apretada agenda. La presencia de Banach constituye uno de los puntos centrales de la jornada religiosa. Su condición de representante del Papa en la Argentina ubica su participación dentro de una agenda en la que confluyen las principales autoridades de la Iglesia y representantes del poder político.

Según lo informado desde la Iglesia de Salta, el cronograma previsto para el nuncio contempla su presencia durante la celebración religiosa y su posterior partida, debido a los compromisos establecidos en su agenda.

Contactos por la participación de Villarruel

En el caso de Victoria Villarruel, la situación es diferente. Si bien todavía no existía una confirmación plena sobre su participación, sí se produjeron contactos institucionales destinados a organizar su eventual presencia.

Los equipos de protocolo de la Vicepresidencia de la Nación y del Arzobispado de Salta mantuvieron conversaciones para coordinar lo que sería la participación de Villarruel tanto en la misa estacional como posteriormente en la procesión. De concretarse, la vicepresidenta formaría parte de los actos religiosos de una de las celebraciones más importantes de la agenda salteña y compartiría la jornada con las principales autoridades provinciales.

La expectativa está puesta, particularmente, en su presencia durante la misa y en su posterior participación en la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Los contactos entre los equipos de protocolo muestran que la posibilidad de la llegada de Villarruel fue contemplada y trabajada institucionalmente, aunque al momento señalado su participación todavía no estaba confirmada de manera definitiva.

Un escenario compartido con Gustavo Sáenz

En caso de concretarse la presencia de Villarruel en la misa estacional, la vicepresidenta y el nuncio apostólico compartirían escenario con las principales autoridades de la provincia.

Entre ellas estará el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien formará parte del espacio institucional junto con las autoridades que participen de la celebración.

De esta manera, la misa podría convertirse en un punto de encuentro entre distintas representaciones: la Iglesia Católica, a través del nuncio apostólico; el Gobierno nacional, mediante la eventual presencia de la vicepresidenta; y las autoridades provinciales, encabezadas por Sáenz.