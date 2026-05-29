El Gobierno presentó la Cuenta de Inversión 2025 ante el Tribunal de Cuentas

El Gobierno de la provincia concretó este viernes la presentación formal de la Cuenta de Inversión 2025 ante el Tribunal de Cuentas, dando cumplimiento a uno de los requerimientos centrales establecidos por la Ley de Administración Financiera para el control y seguimiento de la administración de los recursos públicos.

La entrega fue realizada por el Ministerio de Hacienda y Obra Pública en la mesa de entradas del organismo de contralor y consistió en la presentación de los trece tomos que conforman la Cuenta de Inversión 2025, documentación que había sido elevada previamente por la Contaduría General de la Provincia.

La presentación se efectuó tanto en formato físico como mediante expediente digital, en cumplimiento de las exigencias administrativas previstas en la normativa vigente.

Cumplimiento de la Ley de Administración Financiera

La presentación de la Cuenta de Inversión responde a lo establecido en los artículos 77° y 79° de la Ley de Administración Financiera, normativa que fija como fecha límite para la entrega el 31 de mayo de cada año. Con esta presentación, la provincia formalizó el cumplimiento del requisito anual que regula la rendición de las operaciones económicas, financieras y presupuestarias correspondientes al ejercicio 2025.

La Cuenta de Inversión constituye el balance anual de todas las operaciones registrables realizadas por los organismos del Estado provincial y contiene información vinculada tanto a la ejecución de recursos como a la ejecución de gastos por jurisdicción.

Entre los aspectos principales incluidos en la documentación presentada se encuentran:

Información contable de los organismos provinciales.

Ejecución de recursos.

Ejecución de gastos.

Datos organizados por jurisdicción.

Registros correspondientes a los tres poderes del Estado.

Información vinculada al propio organismo de control.

La documentación entregada reúne información integral sobre la administración financiera provincial y permite consolidar los movimientos contables desarrollados durante el ejercicio anual.

Participación de todos los organismos del Estado

El trabajo fue elaborado por la Contaduría General de la Provincia e incorpora la información contable correspondiente a todos los organismos que integran el Estado provincial.

Según se informó oficialmente, la Cuenta de Inversión incluye datos de:

Poder Ejecutivo.

Poder Legislativo.

Poder Judicial.

Tribunal de Cuentas.

De esta manera, el informe consolida las operaciones registrables realizadas en el conjunto de la administración pública provincial y centraliza la información económica y financiera de los distintos poderes del Estado. La intervención de la Contaduría General resultó central en el proceso de elaboración y consolidación de los datos que posteriormente fueron elevados al Ministerio de Hacienda y Obra Pública para su presentación formal ante el organismo de contralor.

Transparencia y acceso público a la información

Uno de los aspectos destacados en torno a la Cuenta de Inversión 2025 es la publicación de la información para consulta pública. Con el objetivo de cumplir con los requisitos de transparencia, la Contaduría General puso a disposición los datos contenidos en la Cuenta de Inversión a través del Portal del Gobierno de Catamarca y también mediante el sitio web oficial del organismo.

La documentación puede ser consultada públicamente en:

Contaduría General de la Provincia de Catamarca

La publicación de la información permite el acceso público a los datos vinculados a las operaciones económicas y financieras del Estado provincial correspondientes al ejercicio 2025.

El rol del Tribunal de Cuentas

Luego de la presentación formal realizada por el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, será el Tribunal de Cuentas el organismo encargado de emitir el informe correspondiente sobre los aspectos legales y contables de la Cuenta de Inversión.

Según se informó, el Tribunal deberá remitir ese informe al Poder Ejecutivo hasta el próximo 31 de julio. El análisis del organismo de control abarcará la revisión de la documentación presentada y de los distintos componentes contables y administrativos incluidos dentro de la Cuenta de Inversión 2025.