Milei profundizó el ajuste en las provincias en agosto: es el peor registro desde 2005

El ajuste en los envíos discrecionales de fondos nacionales a las provincias se profundizó durante agosto. Las transferencias no automáticas totalizaron $68.288 millones, una cifra que representó una reducción del 66,4% en términos reales y que convirtió al mes en el peor agosto desde, por lo menos, el año 2005.

La fuerte contracción afectó de manera significativa el volumen de recursos destinados a las jurisdicciones provinciales en comparación con los registros del año previo. Entre las partidas alcanzadas por esta reducción se encuentran aquellas vinculadas con programas educativos, obras de infraestructura y previsión social.

Según un informe elaborado por la consultora Politikón Chaco, el comportamiento de las transferencias discrecionales durante agosto dejó un registro histórico negativo. El trabajo señaló que, como consecuencia de la magnitud de la contracción, el flujo financiero "se convierte en el peor agosto desde, por lo menos, el año 2005".

El análisis también permite observar que una parte significativa de los fondos distribuidos durante el mes quedó concentrada en un número reducido de programas y jurisdicciones.

Educación y asistencia jubilatoria

De acuerdo con el informe de Politikón Chaco, los envíos correspondientes a Universalización de la Jornada Extendida alcanzaron los $30.455 millones durante agosto. Esta partida explicó el 45% del total pagado durante el mes, ubicándose como el principal destino de los recursos discrecionales transferidos a las provincias.

En un segundo escalón se ubicaron los fondos destinados a la asistencia jubilatoria. Las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales sumaron $15.000 millones, concentrando el 22% del total provincial.

De este modo, ambas actividades concentraron conjuntamente el 67% del total distribuido durante agosto, lo que reflejó una fuerte concentración de los recursos dentro de un escenario general de caída de las transferencias.

¿Quiénes encabezaron la distribución?

La distribución territorial de las partidas mostró una marcada concentración en un grupo reducido de provincias. La provincia de Buenos Aires fue la jurisdicción que recibió el mayor volumen de recursos, con $16.190 millones, equivalentes al 23,7% del total. Sin embargo, en términos reales, esa cifra representó una variación interanual negativa del 72,5%.

En segundo lugar se ubicó Entre Ríos, con $8.778 millones, una participación del 12,9% y una variación real interanual positiva del 22,3%. El tercer lugar correspondió a Santa Fe, que recibió $7.124 millones, equivalentes al 10,4% del total, con una variación real interanual del 96,2%.

Entre las jurisdicciones que concentraron una participación relevante también se encontraron La Pampa, con $5.232 millones y el 7,7% del total; Misiones, con $4.582 millones y el 6,7%; San Luis, con $4.261 millones y el 6,2%; y Neuquén, que recibió $4.244 millones y también representó el 6,2%.

Catamarca recibió $1.159 millones

En el caso de Catamarca, los envíos discrecionales durante agosto alcanzaron los $1.159 millones.

La provincia representó el 1,7% del total distribuido entre las jurisdicciones y registró una variación real interanual negativa del 10,7%.

El detalle informado para las provincias fue el siguiente:

Buenos Aires: $16.190 millones; variación real interanual de -72,5%; participación de 23,7%.

$16.190 millones; variación real interanual de -72,5%; participación de 23,7%. Entre Ríos: $8.778 millones; 22,3%; participación de 12,9%.

$8.778 millones; 22,3%; participación de 12,9%. Santa Fe: $7.124 millones; 96,2%; participación de 10,4%.

$7.124 millones; 96,2%; participación de 10,4%. La Pampa: $5.232 millones; 3308,6%; participación de 7,7%.

$5.232 millones; 3308,6%; participación de 7,7%. Misiones: $4.582 millones; 388,5%; participación de 6,7%.

$4.582 millones; 388,5%; participación de 6,7%. San Luis: $4.261 millones; 4638,1%; participación de 6,2%.

$4.261 millones; 4638,1%; participación de 6,2%. Neuquén: $4.244 millones; -1,8%; participación de 6,2%.

$4.244 millones; -1,8%; participación de 6,2%. Chaco: $3.745 millones; -39,3%; participación de 5,5%.

$3.745 millones; -39,3%; participación de 5,5%. Corrientes: $3.458 millones; 21,6%; participación de 5,1%.

$3.458 millones; 21,6%; participación de 5,1%. Córdoba: $2.370 millones; -71,4%; participación de 3,5%.

$2.370 millones; -71,4%; participación de 3,5%. Salta: $1.725 millones; 54,1%; participación de 2,5%.

$1.725 millones; 54,1%; participación de 2,5%. Mendoza: $1.298 millones; 27,5%; participación de 1,9%.

$1.298 millones; 27,5%; participación de 1,9%. Catamarca: $1.159 millones; -10,7%; participación de 1,7%.

Tucumán: $963 millones; variación real interanual s/d; participación de 1,4%.

$963 millones; variación real interanual s/d; participación de 1,4%. CABA: $804 millones; -99,1%; participación de 1,2%.

$804 millones; -99,1%; participación de 1,2%. San Juan: $711 millones; 660,2%; participación de 1,0%.

$711 millones; 660,2%; participación de 1,0%. Santiago del Estero: $673 millones; -80,7%; participación de 1,0%.

$673 millones; -80,7%; participación de 1,0%. Jujuy: $393 millones; -59,4%; participación de 0,6%.

$393 millones; -59,4%; participación de 0,6%. La Rioja: $178 millones; 1,3%; participación de 0,3%.

$178 millones; 1,3%; participación de 0,3%. Chubut: $177 millones; -50,2%; participación de 0,3%.

$177 millones; -50,2%; participación de 0,3%. Tierra del Fuego: $94 millones; -81,6%; participación de 0,1%.

$94 millones; -81,6%; participación de 0,1%. Río Negro: $63 millones; -77,1%; participación de 0,1%.

$63 millones; -77,1%; participación de 0,1%. Formosa: $40 millones; 22,3%; participación de 0,1%.

$40 millones; 22,3%; participación de 0,1%. Santa Cruz: $24 millones; -99,7%; participación de 0,0%.

Las provincias con menor participación

En el extremo opuesto de la distribución, el informe técnico ubicó a Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa y Santa Cruz entre las jurisdicciones con menor participación en los envíos de agosto.

En todos estos casos, los niveles de participación fueron inferiores al 0,3% del total mensual. Santa Cruz fue la provincia que recibió el menor volumen, con $24 millones y una participación del 0,0%, además de una variación real interanual negativa del 99,7%.

La situación se completó con los $40 millones enviados a Formosa, los $63 millones recibidos por Río Negro y los $94 millones destinados a Tierra del Fuego.