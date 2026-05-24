El Gobierno proyecta eliminar otros 5000 puestos en organismos públicos

El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de reducción de personal en organismos públicos mediante programas de retiros voluntarios, con la proyección de eliminar entre 4000 y 5000 puestos de trabajo antes de agosto. La medida forma parte de la política de ajuste impulsada desde el inicio de la gestión de Javier Milei, período en el que ya se registró una reducción superior a los 60 mil empleos dentro del Estado nacional.

La estimación fue elaborada por los equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cartera que conduce Federico Sturzenegger, y se basa en el nivel de adhesión a los programas de salida voluntaria ofrecidos desde marzo en diferentes organismos descentralizados.

Según los cálculos oficiales, la reducción proyectada alcanzaría a distintas áreas estratégicas de la administración pública nacional, entre ellas la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el PAMI, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), además de Radio y Televisión Argentina (RTA) y la Casa de Moneda.

El avance de los retiros voluntarios

La estrategia del Gobierno se centra en la implementación de programas de retiro voluntario como mecanismo para reducir la planta estatal sin recurrir a despidos directos. Desde el Ministerio de Desregulación explicaron que la propuesta contempla una compensación equivalente a alrededor del 90% del sueldo bruto por cada año trabajado.

Si bien el esquema implica un costo inicial para el Estado, en el Gobierno sostienen que el gasto se recupera en aproximadamente un año a partir del ahorro generado por la reducción de salarios dentro de la estructura pública. "Todo sin tener conflictos judiciales", afirmó un funcionario al tanto de la medida.

Entre los organismos donde ya se registraron adhesiones significativas se encuentra la Anses, donde alrededor de 1200 empleados aceptaron el acuerdo de salida ofrecido en marzo. Esa cifra representó una reducción del 10% de la planta del organismo.

Situaciones similares se produjeron en otras dependencias estatales:

En Vialidad Nacional adhirieron cerca de 1000 empleados .

adhirieron cerca de . En el INTA ya firmaron otros 400 trabajadores .

ya firmaron otros . En los próximos días comenzará un programa de retiro en el PAMI .

. También se contemplan retiros en Radio y Televisión Argentina (RTA) y en la Casa de Moneda.

En el caso puntual del PAMI, el organismo cuenta actualmente con una dotación de 12.184 trabajadores bajo convenio colectivo, por lo que el eventual alcance del programa de retiros es seguido de cerca dentro del esquema de reorganización estatal.

La reducción del empleo público

La nueva etapa de retiros voluntarios se suma al proceso de reducción de personal que el Gobierno viene implementando desde diciembre de 2023. De acuerdo con los datos oficiales citados del Indec, la planta total del Estado nacional pasó de 343.357 personas en noviembre de 2023 a 276.104 en marzo, último dato disponible sobre dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades estatales.

La diferencia representa una caída de 67.253 empleos, equivalente a un ajuste del 19,5% en la estructura estatal.

Dentro de ese universo, la administración pública —que incluye organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados— registró una reducción particularmente marcada. La nómina pasó de 233.098 empleados en noviembre de 2023 a 187.734 en marzo, lo que implica una disminución de 45.364 trabajadores.

Por otro lado, las empresas públicas y sociedades estatales también experimentaron una fuerte retracción en la cantidad de personal. En ese segmento, la planta pasó de 110.259 trabajadores en noviembre de 2023 a 88.370 en marzo, una caída de 21.889 empleos.

Revisión de organismos y reorganización estatal

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado indicaron que el proceso de análisis sobre las estructuras públicas continúa en marcha. La cartera encabezada por Federico Sturzenegger sigue evaluando la situación de distintos organismos para determinar el tamaño de sus plantas de personal en función de las tareas y funciones que cumplen.

El objetivo oficial es avanzar con un esquema de reorganización que pueda extenderse al conjunto de la Administración Pública Nacional, tomando como criterio central la adecuación de las estructuras estatales y la reducción del gasto público.

La política de ajuste sobre el empleo estatal se consolidó como uno de los ejes centrales de la gestión de Javier Milei desde el inicio de su mandato. Con la implementación de nuevos programas de retiro voluntario y la continuidad de los procesos de revisión administrativa, el Gobierno busca profundizar durante los próximos meses el recorte de personal en organismos públicos nacionales.