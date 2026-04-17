El Gobierno refuerza controles y abre diálogo por la actividad de Zijin-Liex

En el marco de su agenda de trabajo en Fiambalá, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el diputado nacional Sebastián Noblega, mantuvo una reunión con vecinos de la localidad. El encuentro se desarrolló como respuesta directa a una serie de inquietudes y reclamos vinculados a la actividad de la empresa minera Zijin-Liex.

Durante la jornada, los habitantes expusieron con claridad sus preocupaciones, centradas especialmente en cuestiones ambientales y en el impacto que la actividad minera genera en la comunidad local. Las intervenciones reflejaron una demanda sostenida por mayor información, control y garantías respecto al desarrollo de las operaciones.

El espacio permitió que los vecinos trasladaran de manera directa sus inquietudes a las autoridades provinciales, en un contexto donde la actividad minera adquiere creciente relevancia económica, pero también plantea desafíos en términos de sostenibilidad y convivencia social.

Respuesta oficial: controles, sanciones y normativa

Frente a los planteos, el gobernador Jalil adoptó una postura enfática al ratificar el compromiso del Gobierno provincial con tres ejes centrales:

Garantizar controles estrictos sobre la actividad minera

Asegurar transparencia en los procesos

Velar por el cumplimiento de la normativa vigente

En ese sentido, el mandatario destacó medidas concretas ya implementadas por la administración:

Se multó a la empresa Zijin-Liex

Se inició un sumario administrativo desde el Ministerio de Minería

Estos puntos fueron presentados como evidencia de una política activa de fiscalización, orientada a responder a las preocupaciones de la comunidad y a reforzar la institucionalidad en torno a la actividad extractiva.

La mención explícita de sanciones marca un posicionamiento relevante del Ejecutivo provincial, que busca equilibrar el impulso productivo con la necesidad de cumplir estándares regulatorios.

Hacia un esquema de diálogo y seguimiento

Uno de los resultados centrales del encuentro fue el acuerdo para avanzar en nuevas instancias de diálogo. En particular, se definió la participación de las áreas técnicas del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente en una próxima reunión a realizarse la semana siguiente.

El objetivo de esta etapa será:

Canalizar las demandas de los vecinos

Brindar respuestas basadas en información técnica concreta

Establecer mecanismos de seguimiento continuo

Este esquema apunta a institucionalizar el intercambio entre comunidad y Estado, incorporando un componente técnico que permita abordar las preocupaciones con mayor profundidad y precisión.

La inclusión de organismos especializados busca aportar rigurosidad en el análisis de los impactos y fortalecer la confianza en los procesos de evaluación y control.

Desarrollo minero y responsabilidad social

Desde el Gobierno provincial se reiteró un concepto clave que atraviesa toda la política minera: la necesidad de promover un desarrollo minero responsable. Este enfoque implica integrar dos dimensiones fundamentales:

El cuidado del ambiente , como condición indispensable para la sostenibilidad

, como condición indispensable para la sostenibilidad La participación de las comunidades locales, como actores centrales en el territorio

La postura oficial reconoce que el crecimiento de la actividad minera debe estar acompañado por mecanismos que aseguren su compatibilidad con el entorno y con las dinámicas sociales de las localidades involucradas.

En este contexto, el caso de Fiambalá se presenta como un escenario donde se ponen en juego tensiones, expectativas y responsabilidades compartidas, y donde la articulación entre Estado, empresa resulta determinante.