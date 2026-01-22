El Gobierno reordena Trenes Argentinos y redefine la conducción ferroviaria con impacto en el interior del país

El Gobierno nacional formalizó una nueva estructura de conducción en Trenes Argentinos en paralelo al recambio de autoridades en la Secretaría de Transporte, una reconfiguración que incide en el esquema ferroviario estatal y en los servicios que alcanzan al interior del país, incluida la provincia de Catamarca. Las modificaciones quedaron oficializadas a través de actas de directorio y se produjeron tras la salida de funcionarios designados a mediados de 2025.

El reordenamiento se concretó luego de la desvinculación de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte y se extendió a las presidencias de las principales operadoras ferroviarias estatales. En ese marco, dejaron sus cargos Gerardo Boschín, quien se desempeñaba como presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), y Leonardo Comperatore, titular de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), ambos incorporados a la gestión durante el año pasado.

Quiénes son los nuevos funcionarios en Trenes Argentinos

En reemplazo de los funcionarios salientes, el Ejecutivo designó a Sebastián Giorgetti como nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), la empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Hasta el momento, Giorgetti se desempeñaba como gerente general operativo y administrativo y cuenta con una trayectoria de 30 años en el sector ferroviario, iniciada en 1995 en la Línea Sarmiento.

Por su parte, Fabián González asumió la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), organismo encargado de la administración, planificación y ejecución de obras ferroviarias. Abogado y ex conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, González ya integraba el directorio de la empresa y durante 2025 ocupó el cargo de secretario general de SOFSE.

La renovación de autoridades impacta directamente en las dos compañías clave del sistema ferroviario estatal y se inscribe en un contexto más amplio de cambios dentro del área económica del Gobierno nacional. En las últimas 48 horas se registraron renuncias de cuatro secretarios y subsecretarios, lo que aceleró la reconfiguración de mandos en distintos organismos.

En cuanto a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), empresa matriz del sistema, la presidencia continúa vacante en los hechos. Su anterior titular, Luis Federico Canedi, asumió en diciembre pasado una banca en la Legislatura de Jujuy y permanece formalmente de licencia, sin que hasta el momento se haya designado un reemplazo definitivo.

Las nuevas autoridades asumirán sus funciones bajo el régimen de la Emergencia Ferroviaria vigente por decreto. Entre sus responsabilidades se encuentran la administración de los recursos operativos destinados al mantenimiento de servicios metropolitanos y de larga distancia, la supervisión de la seguridad operacional en un contexto de restricciones presupuestarias y la articulación con la Secretaría de Transporte para la ejecución de contratos de infraestructura ferroviaria.