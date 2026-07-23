El Gobierno restituyó las piedras del memorial por las víctimas del COVID-19

El Gobierno nacional restituyó las piedras que conforman el memorial en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19 ubicado en Plaza de Mayo, luego de que hubieran sido retiradas de manera preventiva en el marco de los festejos posteriores al segundo puesto obtenido por la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

La reinstalación de cada una de las piedras se realizó una vez concluidas las celebraciones masivas y permitió que el espacio recuperara la disposición que tenía antes de su retiro temporal.

Cada roca lleva escrito el nombre de una persona fallecida durante la pandemia y constituye un símbolo de recuerdo permanente impulsado por familiares de las víctimas.

El porqué del retiro preventivo

De acuerdo con la información oficial, las piedras habían sido retiradas únicamente con el objetivo de evitar que resultaran dañadas durante la concentración de miles de personas en Plaza de Mayo con motivo de los festejos deportivos.

La restitución fue llevada adelante de manera conjunta entre personal del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como había sido informado al momento del retiro, la decisión tuvo un carácter exclusivamente preventivo y buscó preservar el estado del memorial frente a la posibilidad de que las piedras sufrieran roturas o desplazamientos durante las celebraciones.

Una vez finalizado el evento, cada una de las piezas fue colocada nuevamente en el mismo lugar donde se encontraba originalmente.

La decisión fue comunicada a las familias

Fuentes oficiales señalaron que la medida fue adoptada siguiendo la recomendación de las fuerzas de seguridad, que evaluaron el riesgo que implicaba la masiva concentración de personas prevista para los festejos.

Asimismo, indicaron que las familias de las víctimas fueron notificadas previamente acerca del procedimiento de retiro temporal y de la posterior restitución de las piedras al espacio de homenaje.

Con esa decisión, el Gobierno sostuvo el compromiso de preservar el memorial sin alterar su carácter de sitio permanente de recuerdo para quienes perdieron la vida durante la pandemia.

Un espacio de homenaje nacido en 2021

El memorial fue instalado durante 2021 como resultado de una convocatoria impulsada por familiares de personas fallecidas por coronavirus. Desde entonces, el espacio permanece en Plaza de Mayo como un lugar de conmemoración permanente, donde cada piedra representa a una víctima de la pandemia mediante la inscripción de su nombre.

Con el paso del tiempo, el memorial se consolidó como un sitio de homenaje y recuerdo, construido a partir de la participación de quienes buscaron mantener viva la memoria de sus seres queridos.

Cada una de las piedras constituye un símbolo individual, pero al mismo tiempo integra un homenaje colectivo que recuerda el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19.

El origen de la Marcha de las Piedras

El antecedente de este memorial se remonta al 16 de agosto de 2021, fecha en la que se llevó a cabo el primer intento de construir este homenaje durante la denominada Marcha de las Piedras.

La convocatoria fue organizada a través de las redes sociales luego de que la Argentina superara la cifra de 100 mil fallecidos por coronavirus. La iniciativa proponía realizar una ofrenda por cada una de las personas fallecidas durante la pandemia tanto en Plaza de Mayo como en la Quinta de Olivos.

Ese día, miles de personas se movilizaron hasta las inmediaciones de la Casa Rosada para dejar piedras con los nombres de familiares, amigos y seres queridos que habían perdido la vida a causa del COVID-19.

El propósito de quienes participaron era que esas ofrendas permanecieran en el lugar como una muestra permanente de homenaje y memoria.

Un memorial con historias

Desde su creación, el memorial conserva una característica que le otorga un profundo significado simbólico: cada piedra lleva escrito el nombre de una víctima de la pandemia.

La suma de todas esas ofrendas conformó un espacio colectivo de recuerdo que permanece abierto al público y que con el paso del tiempo se transformó en un sitio de conmemoración permanente dentro de Plaza de Mayo.

La restitución realizada por el Gobierno permitió que ese homenaje recuperara nuevamente su configuración habitual luego del retiro preventivo dispuesto con motivo de las celebraciones deportivas.