El Gobierno restringió el acceso de la prensa acreditada a la Casa Rosada

El gobierno del presidente Javier Milei dispuso este jueves la prohibición del ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, en una decisión que fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas y que introduce un nuevo elemento en la relación entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación.

La medida, que no había sido comunicada oficialmente a través de canales institucionales al cierre de esta nota, fue difundida mediante un mensaje breve en el que se explicó que la determinación responde a un criterio "preventivo". La comunicación indicó: "Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal".

Este argumento sitúa la decisión en un contexto vinculado a sospechas sobre actividades de espionaje, aunque sin mayores precisiones en la información difundida hasta el momento.

Denuncias por presunto espionaje

La restricción adoptada se produce luego de un episodio reciente que involucra directamente a trabajadores de prensa. De acuerdo a lo informado, la Casa Militar denunció a dos periodistas por un presunto caso de "espionaje", lo que constituye el antecedente inmediato de la medida.

Este hecho parece haber sido determinante en la decisión de limitar el acceso de los acreditados, en un escenario donde el Ejecutivo vincula la medida con la necesidad de prevenir situaciones irregulares dentro del ámbito de la sede gubernamental.

La falta de una comunicación oficial más detallada deja abiertos interrogantes sobre el alcance de la medida, su duración y los procedimientos que se aplicarán en adelante para el ingreso de periodistas.

Medidas previas y tensiones con el periodismo

La decisión de este jueves no se presenta como un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de medidas recientes adoptadas por el oficialismo en relación con la prensa. Días atrás, se había dispuesto la prohibición de ingreso durante varios días a un grupo de periodistas, bajo el argumento de que habrían participado en una supuesta campaña rusa contra el mandatario nacional.

Este antecedente refuerza la idea de un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y determinados sectores del periodismo, en el que las restricciones de acceso aparecen como una herramienta utilizada en respuesta a situaciones que el Ejecutivo considera irregulares o perjudiciales.

Características de la medida

Aunque no se difundieron detalles operativos completos, la información disponible permite identificar algunos elementos centrales de la decisión:

Prohibición de ingreso a la Casa Rosada para la prensa acreditada.

a la Casa Rosada para la prensa acreditada. Retiro de huellas dactilares de los periodistas como medida preventiva.

de los periodistas como medida preventiva. Fundamentación basada en un presunto "espionaje ilegal" .

. Ausencia de comunicación oficial formal al cierre de la jornada.

Estos puntos configuran el alcance inicial de una medida que impacta directamente en el funcionamiento cotidiano de la cobertura periodística en la sede del Poder Ejecutivo.