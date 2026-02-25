El Gobierno sella un acuerdo estratégico con Estados Unidos para la capacitación en el sistema de armas F-16.

Tras el arribo de las primeras unidades en diciembre pasado, el escenario estratégico se desplaza ahora hacia la formación del capital humano necesario para operar esta tecnología de punta. En este contexto, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos comunicó oficialmente el cierre de un millonario contrato bilateral destinado a la capacitación de pilotos e instructores directamente en territorio argentino.

Los detalles del contrato con Top Aces Corp.

La administración de Javier Milei ha formalizado un acuerdo con la firma estadounidense Top Aces Corp., con sede en Mesa, Arizona, por un monto que supera los 33 millones de dólares. Según el reporte oficial emitido por la sección de "contratos" del Departamento de Guerra, esta inversión tiene como objetivo central que los pilotos de países socios alcancen una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de los Estados Unidos.

El cronograma financiero y operativo de esta capacitación se desglosa de la siguiente manera:

Inversión total del acuerdo: Poco más de 33 millones de dólares .

Poco más de . Primer desembolso (2025): Argentina realizará un pago inicial de $22,754,462 .

Argentina realizará un pago inicial de . Fecha de finalización estimada: Los trabajos concluirán el 30 de junio de 2029, tras un proceso de aproximadamente dos años y medio.

Esta formación no solo incluye a quienes estarán a los mandos en misiones de combate, sino que contempla específicamente la instrucción de pilotos instructores de F-16, garantizando así la transferencia de conocimiento para las futuras generaciones de la Fuerza Aérea Argentina.

La flota: tecnología Tape 6.5 y soporte logístico

La operación de compra a Dinamarca comprendió un total de 24 aviones F-16 A/B Block 15 MLU, los cuales han sido modernizados bajo el estándar técnico "Tape 6.5". Esta flota está compuesta por 16 unidades monoplazas y 8 biplazas destinadas específicamente al entrenamiento. Además de las células de los aviones, la transferencia incluyó un robusto paquete tecnológico y logístico:

Armamento y equipamiento de apoyo integral.

integral. Cuatro simuladores de vuelo para prácticas en tierra.

para prácticas en tierra. Ocho motores de repuesto.

de repuesto. Cascos de última generación y piezas de recambio garantizadas por cinco años.

El despliegue inicial trajo al país seis unidades: cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004, M1005, M1007 y M1008) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020). Para su traslado y soporte, se contó con el apoyo del Boeing 737 T-99 "Islas Malvinas" y un KC-130H TC-69 para misiones de búsqueda y rescate, además del reabastecimiento en vuelo proporcionado por aviones KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE. UU. durante el cruce del Atlántico.

Tandil: El epicentro de la capacitación táctica

La VI Brigada Aérea de Tandil ha sido seleccionada como la sede estratégica para albergar la formación de pilotos y técnicos. En estas instalaciones ya se ha inaugurado el Centro de Simulación Táctica F-16, mientras se avanza en la construcción del Centro de Instrucción Técnica. Este centro será el núcleo donde los equipos multidisciplinarios aseguren la operatividad de los cazas, que ya realizaron su bautismo en el cielo porteño el pasado 4 de diciembre mostrando su poder supersónico.

El riguroso camino para ser piloto de caza

El acceso a la cabina de un F-16 no es una tarea sencilla y requiere cumplir con un exigente proceso dentro de la Fuerza Aérea Argentina. Los aspirantes deben primero aprobar el ingreso a la Escuela de Aviación Militar y completar cuatro años de formación académica. Aquellos que egresan con méritos suficientes deben optar por la especialidad de caza bombardero.

Posteriormente, los seleccionados se trasladan a la Escuela de Caza en Mendoza para cursar el CEPAC (Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate). Los requisitos para el escalafón de aire son extremadamente estrictos:

Altura: Mínima de 1,64 m y máxima de 1,90 m .

Mínima de y máxima de . Capacidad visual: Es indispensable contar con una vista perfecta ( 10/10 ).

Es indispensable contar con una vista perfecta ( ). Condición física: Aptitud rigurosa para soportar las exigencias del vuelo de combate.

Con la firma de este contrato de capacitación, Argentina no solo adquiere máquinas, sino que invierte en la autonomía técnica y profesional de sus defensores, proyectando una capacidad de defensa renovada hacia el final de la década.