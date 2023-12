El Gobierno ultima los detalles de la ley ómnibus y su presentación es "inminente"

El Gobierno nacional "ultima los detalles" para dar a conocer en forma "inminente" la ley ómnibus que incluye distintas reformas y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado para esta semana, y que tiene como objetivo la desregulación en varias áreas de la economía nacional.



Así lo anunció este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada. Sobre el "DNU y ley ómnibus, estamos ultimando los detalles", señaló Adorni. Y añadió que "es un tema muy complejo no solo desde la propia redacción sino que jurídicamente es un tema que estamos prestando especial atención".



"Será en lo inminente, no puedo definir cuándo, pero aseguro que es en lo inminente", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada. De esa forma, el vocero presidencial se refirió, ante una consulta, a las medidas sobre desregulación de la economía que adoptará el Gobierno del presidente Javier Milei y que, en la visión oficial, no necesitan pasar por el Congreso.



El otro tema que considera el Gabinete es el posible envío de una ley "ómnibus" con varios proyectos que sí necesitan aprobación legislativa.

La "política social" del Gobierno

Adorni anunció además que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hará hoy a las 15 anuncios sobre la "política social" del Gobierno. Se referirá a la "política social de este Gobierno, en línea con lo ya establecido en el primer discurso" de Javier Milei como presidente sobre "no cortar la calle y que nadie que no necesita recibir un beneficio del Estado salga beneficiado de una política social donde, muchas veces, los intermediarios se quedan con beneficios que no le corresponden", aseguró.



Petovello participó junto a otros funcionarios de la reunión de gabinete que Milei encabezó desde las 8.30 en la Casa Rosada, la sexta desde que el mandatario asumió el cargo, el 10 de diciembre.

La situación en Bahía Blanca

El Gobierno nacional dispuso este lunes el envío de personal de Protección Civil, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Fuerzas Armadas y bomberos para asistir a Bahía Blanca, tras los destrozos que ocasionó el temporal el fin de semana último, en el que murieron 13 personas.



Así lo anunció el vocero presidencial, quien detalló que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con el "objetivo de garantizar el abastecimiento energético, está enviando una estación de servicio móvil para colocar donde lo determine el Comité local de Emergencia".

En su habitual conferencia de prensa diaria, el funcionario consignó además que se enviaron "5 equipos con 37 mil litros de combustible cada uno" para "abastecer generadores que requieran combustible adicional", además de que se contempla la "posibilidad de importar combustible de Brasil en virtud de poder abastecer los generadores que requieran energía", y reiteró que el "trabajo operativo" de la asistencia quedará en manos del Gobierno provincial y los municipios de la región.



Al iniciar el encuentro con los periodistas, Adorni envió las "condolencias a los familiares de las personas fallecidas en la tragedia en buena parte del país concentrada en la ciudad de Bahía Blanca, las 13 personas fallecidas allí, y una persona que ha fallecido en Moreno".



Al respecto, recordó que el presidente Javier Milei concurrió este domingo a Bahía Blanca en compañía del ministro de Defensa, Luis Petri, y el de Interior, Guillermo Francos; y de Capital Humano, Sandra Pettovello, para "interiorizarse de los trabajos realizado y por supuesto toma contacto de primera mano del estado de situación".



El vocero sostuvo que el "trabajo operativo seguirá en manos del Gobierno provincial y los diferentes municipios" y agregó que si bien "no se recibió pedido de ayuda financiera" por parte de la ciudad de Bahía Blanca, en caso de que se "requiera asistencia "específica" serán "analizadas individualmente" por el Gobierno nacional.