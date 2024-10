El Gobierno vetará la Ley de Financiamiento Universitario: "Es un irresponsable proyecto"

El Gobierno ratificó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario tras la marcha federal universitaria. "Es un irresponsable proyecto de aumento del gasto público", expresó la Oficina del Presidente en un comunicado.

La reacción del Gobierno tras la marcha se focalizó en cuestionar al Congreso por hacer "populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos". Además, el documento le hizo un pedido a los legisladores: "Comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto 2025″.

La administración de Milei también reafirmó su compromiso con las Universidades Nacionales y con los argentinos que se esfuerzan "desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica".

El Gobierno también criticó el apoyo que brindaron referentes de la oposición a la marcha: "Celebramos el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió". Y agregó: "Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política".

Para los funcionarios de la Casa Rosada, la presencia de estos dirigentes no aportó beneficios al reclamo universitario: "Nuestro problema es con el Congreso, no con las universidades", dijo un funcionario cuando se desconcentraba la marcha. Remarcan que no están en contra de los docentes y no docentes, sino en la decisión del Parlamento de sancionar una ley sin un respaldo presupuestario.

Se espera que el veto de Javier Milei contra la Ley de Financiamiento sea publicado en las próximas horas. Mientras, miembros del Ministerio de Educación adelantaron que están dispuestos a ampliar las partidas del presupuesto educativo para el año que viene y así mejorar las condiciones salariales de los universitarios.

Sin embargo, desde los gremios universitarios aseguran que el Ejecutivo aceptó que los salarios tienen un atraso del 50% con respecto a la inflación: "Lo reconocen, pero no tienen una propuesta para solucionarlo", explicó una fuente de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun). Además, indican que la Ley de Financiamiento es necesaria para que los sueldos tengan una actualización conforme al IPC.

El Gobierno ratificó que vetará la Ley de Financiamiento Universitario. (Foto: X / @OPRArgentina)