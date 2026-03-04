El grito del norte: "Sin industria, no hay nación"

En un encuentro de alto impacto político y económico celebrado ayer, los presidentes de las Uniones Industriales del Norte Grande se reunieron con la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA). Bajo la contundente consigna "Sin industria, no hay nación", los referentes regionales expusieron la cruda realidad que atraviesan sus provincias, marcando una agenda de urgencia ante la cúpula nacional del sector y manifestando una profunda preocupación por el presente de la actividad productiva.

Un diagnóstico crítico en la región

El análisis de situación reveló un escenario de extrema vulnerabilidad para el norte del país, una región que alberga a la cuarta parte de la población argentina. Los industriales hicieron hincapié en que sus distritos actualmente exhiben el peor poder adquisitivo del país, lo que profundiza el impacto de la crisis. La combinación de la presión de las importaciones con una falta de crédito alarmante ha dejado a las fábricas en una posición de fragilidad absoluta. A esto se suman los altos costos impositivos y una recesión económica persistente que está afectando gravemente a la industria, erosionando la capacidad de sostenimiento de las plantas y poniendo en riesgo los puestos de trabajo.

El reclamo por "nivelar la cancha"

La voz de los industriales norteños fue clara al solicitar reglas claras y equitativas para el desempeño de sus funciones. Durante la reunión, destacaron la necesidad imperiosa de nivelar la cancha para poder competir en igualdad de condiciones con otros actores del mercado nacional e internacional. Lejos de demandar tratamientos excepcionales o beneficios extraordinarios, el mensaje central de los directivos fue contundente al afirmar que no piden privilegios, sino reglas parejas. Esta búsqueda de equilibrio apunta a corregir las asimetrías que hoy impiden el crecimiento armónico del sector en las provincias del norte.

Una postura dialoguista y constructiva

Pese a la gravedad del cuadro descrito y la urgencia de las demandas, la posición de las Uniones Industriales del Norte se mantiene firme en una línea dialoguista y constructiva. El objetivo expresado por la dirigencia es establecer un esquema de trabajo conjunto con el Gobierno Nacional que permita promover de manera efectiva el desarrollo productivo. Los industriales reafirmaron su compromiso con la creación de empleo en todo el país, entendiendo que solo mediante una política coordinada se podrá revertir la crítica situación actual y fortalecer de manera definitiva el tejido industrial argentino.