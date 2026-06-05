El intendente de Córdoba dijo ser el "máximo responsable" en el caso Agostina

A casi una semana del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la conmoción generada por el caso continúa provocando repercusiones en distintos ámbitos. En ese contexto, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, se pronunció públicamente sobre la situación y reconoció la responsabilidad política derivada de las fallas detectadas dentro de la estructura municipal.

Durante una entrevista concedida al medio El DoceTv, el jefe comunal sostuvo que el sistema de controles no funcionó como debía y aseguró que la Municipalidad tiene una responsabilidad directa en lo ocurrido. En ese marco, afirmó que él mismo es quien debe asumir las consecuencias institucionales y políticas de esa situación.

"Hay que reconocer que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones", expresó Passerini al referirse al impacto que el caso generó dentro de la administración municipal.

Las declaraciones del intendente se produjeron en un escenario de fuerte repercusión pública, donde el funcionamiento de los mecanismos de control internos y los procesos de incorporación de personal quedaron bajo análisis luego de conocerse distintos aspectos vinculados al caso.

"No se puede tapar algo que ocurrió"

En la misma entrevista, Passerini remarcó que la gravedad de los hechos obliga a actuar con transparencia y a reconocer los errores detectados. El intendente señaló que no puede "tapar algo que ocurrió y que es muy grave", razón por la cual aseguró que ya comenzó a impulsar medidas relacionadas con la política institucional y el funcionamiento de las áreas que dependen del municipio.

Al referirse a las consecuencias derivadas de la investigación y a las distintas situaciones que comenzaron a conocerse tras el crimen de Agostina Vega, el mandatario municipal manifestó que muchas de las cuestiones que fueron apareciendo tienen relación directa con la Municipalidad.

"Desde que ocurrió esta tragedia que nos tiene muy angustiados, muchas de las cosas colaterales tienen que ver con la Municipalidad", sostuvo. Asimismo, indicó que a partir de la repercusión pública comenzaron a llegar numerosas denuncias e información relacionada con empleados municipales y antecedentes judiciales.

"Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que está con una condena y está trabajando. A todas las denuncias lo que hago es pedir los datos", explicó.

Las declaraciones reflejan el impacto que el caso tuvo dentro de la estructura municipal y el volumen de información que, según indicó el propio intendente, comenzó a recibir en los últimos días.

Cambios en los controles para el personal municipal

En medio del escándalo generado por la contratación de Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado, Passerini anunció una serie de iniciativas destinadas a modificar los mecanismos de control aplicados al personal de la Municipalidad.

Según explicó, en las últimas horas envió al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone endurecer los requisitos vinculados a la presentación de antecedentes penales y a los controles sobre los trabajadores municipales. Entre las principales medidas impulsadas se encuentran:

• Presentación del certificado de antecedentes penales cada seis meses.

• Eliminación del plazo de cuatro años que regía para la actualización de dicha documentación.

• Realización obligatoria de narcotest para todo el personal.

Al explicar el alcance de la iniciativa, Passerini sostuvo: "Mandamos un proyecto de ordenanza para que el certificado de antecedentes se presente cada 6 meses y no cada 4 años. Y todos deberán hacerse el narcotest". Las medidas anunciadas buscan introducir nuevos mecanismos de control dentro de la administración municipal en un contexto marcado por la revisión de procedimientos y responsabilidades.

La situación de Ricardo Moreno

Otro de los aspectos abordados por el intendente fue la situación de Ricardo Moreno, señalado como la persona responsable de incorporar a Claudio Barrelier al municipio y quien posteriormente presentó su renuncia como concejal.

Passerini relató la conversación que mantuvo con Moreno luego de tomar conocimiento de la situación y explicó cuál fue su postura desde el primer momento. "El domingo, cuando me entero de esta situación, le pedí que no continúe", señaló.

La referencia del intendente se produjo al explicar las decisiones adoptadas tras conocerse los detalles relacionados con la contratación de Barrelier y las consecuencias políticas derivadas de ese hecho.