El Intendente de FME se refirió a una posible reelección: "Vamos a decidirlo en el momento oportuno"

El intendente Guillermo Ferreyra se refirió al fallo de la Justicia Electoral que lo habilita a la posibilidad de acceder un nuevo mandato frente a la intendencia del municipio de Fray Mamerto Esquiú y aseguró que la decisión no está tomada “vamos a decidirlo en el momento oportuno”.

“Todavía falta mucho para el año que viene. Soy sincero: amo ser intendente, soy feliz, encontramos con mi equipo de trabajo una dinámica de trabajo que está a la vista y estoy feliz. Todavía al no haber fecha fija no hemos decidido, vamos a decidirlo en el momento oportuno. Yo estoy enamorado de lo que hago”, aseguró.

También hizo una cronología del procedimiento que llevó adelante ante la Justicia Electoral y que lo habilitó para un nuevo mandato. “. Lo que hemos pedido a la justicia en su momento, es que se declare si el artículo establecido por la carta orgánica era constitucional o inconstitucional , El Juez Electoral (Guillermo) Cerda, ha declarado que el artículo de la Carta Orgánica es inconstitucional, nulo e inaplicable. No lo digo yo, lo dijo el juez atravesando de una sentencia ósea el Juez electoral competente, ha fallado y hay muchos fallos jurisprudenciales en la misma sintonía, eso nos habilita a un tercer periodo. Si vamos a ir o no, todavía no lo vamos a decidir” falta mucho tiempo sostuvo.

Insistió en que se trata de una decisión familiar y del equipo que lo acompaña y sostuvo. “Todavía no hay fecha, no hemos hablado, primero con mi familia que es quien me sostiene todos los días y que me da el amor para seguir y con todo el equipo de trabajo. Quiero expresar también que tenemos opciones dentro del espacio que pueden continuar con este hermoso proyecto que llevamos adelante en la municipalidad. Todas las opciones se van a plantear y seguramente quien mida mejor va a ser quien vaya al frente”, aseguró.

Explicó que en el departamento hay una aceptación alta de la gestión municipal, “superan el 65% y estamos muy contentos, obviamente aún tenemos muchos desafíos y nos genera más responsabilidad todos los días ”, expresó.

Recordó que cuando ganó y accedió a este mandato la aprobación de la sociedad era del 59,6%: “Aún hoy tenemos una aprobación de la gestión que es muy buena. Tener un porcentaje tan importante de aprobación de mis vecinos y de haberlo conseguido después de 7 años de trabajo y de un vínculo constante y permanente, me hace muy feliz”, dijo.

También opinó que las PASO son una herramienta fundamental y dijo que apoya plenamente este mecanismo. “Yo soy hijo de las PASO, cuando yo fui a elecciones en 2015 competí contra el amigo y compañero Roly Guerrero y en todas las apuestas yo perdía, era una apuesta de David contra Goliat, no me conocía nadie, yo era el foráneo y así me catalogaron los mismos dirigentes de ese momento, pero mis vecinos me dieron la posibilidad de demostrar la capacidad del proyecto y renovaron su acompañamiento”, recordó.

Expresó que la decisión es trabajar para llegar a los consensos necesarios y que la posibilidad está abierta para quienes tengan el deseo de demostrar su capacidad en la gestión municipal. “Nosotros vamos a trabajar para tener los consensos. Yo soy pro PASO porque prefiero que la competencia se dé dentro del mismo espacio y que la gente pueda determinar quién va a ser el candidato y después quien va a ser quien los gobierne. Cuando se dan las mesas chicas ya no está bueno. Quienes tengan la vocación y las ganas que se presenten. Que sea una decisión amplia, que el vecino pueda ir a votar es lo mejor anheló.