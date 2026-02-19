El mapa completo de una jornada de paro nacional con fuerte impacto en Catamarca

La República Argentina atraviesa este jueves una jornada de alta tensión social y política. La decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de ratificar un paro nacional por 24 horas ha encontrado en Catamarca un eco profundo, aunque con matices estratégicos que exponen las diversas visiones dentro del movimiento obrero. El eje del conflicto no es solo la situación económica de los trabajadores, sino el inminente inicio del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación, proyecto que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores.

Desde la conducción central de la CGT, los triunviros han sido claros respecto a los motivos de la medida. Jorge Solá (Secretario del Seguro), junto a sus pares Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), confirmaron que la modalidad de este paro es sin movilización, bajo una premisa que busca marcar un límite al Poder Legislativo.

"No estamos en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos", remarcaron los dirigentes nacionales, sintetizando el espíritu de la protesta.

Estatales y Municipales

En el ámbito local, la adhesión ha sido amplia, aunque con diferencias operativas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital se han posicionado al frente de la medida.

ATE: El secretario general, Ricardo Arévalo, confirmó que los estatales y otras entidades gremiales se concentrarán en la Plaza 25 de Mayo. Arévalo fue crítico con la modalidad dispuesta por la CGT nacional, calificándola de "paro dominguero" y reclamando una movilización contundente para demostrar fuerza.

SOEM: Bajo la firma de su secretario general, Luis Álamo, el gremio notificó formalmente al secretario de Gobierno de la Capital, Germán Kranavitter, su adhesión unánime sin asistencia a los lugares de trabajo.

Bancarios y transporte

Dos sectores neurálgicos para la vida cotidiana de los catamarqueños han garantizado un acatamiento total, lo que asegura que el impacto de la medida sea sensible en las calles.

Marcelo González, secretario general de la Asociación Bancaria seccional Catamarca, ratificó que el gremio se pliega a la medida siguiendo las directivas de la conducción nacional de Sergio Palazzo. González vinculó directamente la protesta con los tiempos parlamentarios: el paro se efectiviza hoy jueves coincidiendo con la sesión en el Congreso. La adhesión alcanza a todas las entidades bancarias del país.

Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Catamarca confirmó que los choferes de colectivos se adhieren por 24 horas, lo que resulta en la ausencia total del servicio de transporte público de pasajeros en toda la provincia.

Servicios esenciales y SAPEM

Las empresas con participación estatal también han comunicado su esquema de trabajo para esta jornada de huelga, priorizando las emergencias sobre la atención administrativa.

EC Sapem: La empresa de energía informó el cierre de sus oficinas comerciales en toda la provincia debido a la adhesión de la Fatlyf al paro nacional, sin asistencia a los lugares de trabajo.

Aguas de Catamarca: En sintonía, la empresa de agua no brindará atención al público en sus oficinas comerciales.

Guardias Mínimas: Ambas empresas aclararon que la Guardia de Emergencia y Reclamo y las cuadrillas técnico-operativas funcionarán con normalidad para garantizar el servicio. Aguas de Catamarca puso a disposición el 0800-888-8255 y el WhatsApp 383-4900-314 para eventualidades.

La voz disidente: el sector textil

No todos los sectores han optado por la vía de la huelga activa. Jorge González, secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT) Catamarca, lanzó duras críticas tanto a la CGT como al Gobierno nacional, explicando por qué su gremio no convocará al paro.

González argumentó que no expondrá a los trabajadores a perder el presentismo, que representa el 25% del sueldo, en un contexto donde "la plata no alcanza para nada". El dirigente fue tajante al señalar un proceso de disciplinamiento laboral mediante el temor a la pérdida de puestos de trabajo y la falta de determinación de la central obrera.

"La CGT no tiene todavía los cojones para decir cuándo va a parar", disparó el referente textil, evidenciando una fractura en la estrategia gremial.

