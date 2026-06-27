El mensaje de Karina Milei en apoyo a Manuel Adorni: "Persona íntegra y valiosa"

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, expresó públicamente su respaldo al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se conociera la carta mediante la cual presentó su renuncia al presidente Javier Milei. A través de un mensaje difundido tras la publicación de la carta, la funcionaria manifestó el acompañamiento del Gobierno hacia la decisión adoptada por el ex funcionario y afirmó que la administración nacional conoce el "difícil e inmerecido momento" que atravesó junto a su familia durante los últimos meses.

El pronunciamiento llegó después de que Adorni explicara que resolvió dejar su cargo con el objetivo de proteger a sus seres queridos, al denunciar una campaña de hostigamiento y operaciones mediáticas en su contra. En ese contexto, Karina Milei reivindicó el trabajo desarrollado por el ex jefe de Gabinete dentro del Gobierno y lamentó las circunstancias que derivaron en su salida.

Reconocimiento a la gestión y al compromiso político

En su mensaje, la secretaria General destacó el desempeño de Adorni durante su paso por la administración nacional y puso de relieve el compromiso que, según expresó, demostró en defensa del proyecto político.

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven", expresó Karina Milei.

Además del agradecimiento, la funcionaria definió al ex jefe de Gabinete como "una persona íntegra, valiosa y muy querida" dentro del equipo de Gobierno, dejando en claro que su decisión de renunciar cuenta con el acompañamiento de la Casa Rosada.

"Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros", sostuvo.

Estas expresiones constituyeron un reconocimiento directo al trabajo realizado por Adorni y reflejaron el respaldo institucional hacia quien integró el gabinete nacional desde el inicio de la gestión.

El difícil momento personal y el impacto sobre su familia

Uno de los aspectos centrales del mensaje de Karina Milei estuvo vinculado a los motivos expuestos por Manuel Adorni en la carta dirigida al Presidente. Allí, el ex funcionario explicó que decidió abandonar la Jefatura de Gabinete debido al impacto que los ataques públicos tuvieron sobre su entorno familiar.

En referencia a esa situación, la secretaria General manifestó:

"Sabemos del difícil —e inmerecido— momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo".

De esta manera, el mensaje oficial no solo expresó solidaridad con la situación personal del ex funcionario, sino que también ratificó que el Gobierno interpreta su renuncia como una determinación vinculada a cuestiones personales.

Los argumentos expuestos por Adorni en su carta

Horas antes del pronunciamiento de Karina Milei, Manuel Adorni había difundido una carta en la que explicó los motivos de su salida del Gobierno.

En ese texto sostuvo que durante su gestión fue víctima de "interminables ataques mediáticos" y denunció que las operaciones dirigidas en su contra también alcanzaron a:

Su esposa.

Sus hijos.

Familiares.

Amigos.

Allegados.

Según expresó, el "ensañamiento" que aseguró haber recibido terminó por llevarlo a priorizar la protección de su familia por encima de la continuidad en el cargo.

No obstante, en la misma carta ratificó su respaldo político al presidente Javier Milei y afirmó que continuará acompañando el proyecto libertario desde el lugar que le toque ocupar, dejando en claro que su decisión no implica un alejamiento político del espacio.

La primera reacción del círculo político más cercano al Presidente

Las declaraciones de Karina Milei constituyen la primera reacción pública proveniente del núcleo político más cercano al presidente Javier Milei luego de la renuncia de Manuel Adorni.

El contenido del mensaje refuerza la versión de que la salida del ex jefe de Gabinete respondió exclusivamente a motivos personales y familiares, descartando la existencia de diferencias con el rumbo del Gobierno.

El respaldo expresado por la secretaria General también refleja una posición institucional de acompañamiento hacia la decisión adoptada por el ex funcionario, al tiempo que reconoce las circunstancias personales que, según lo manifestado públicamente, motivaron su alejamiento del cargo.

Un cierre marcado por el reconocimiento mutuo

En el tramo final de su mensaje, Karina Milei destacó el legado político que, a su criterio, dejó Manuel Adorni durante su paso por la administración nacional.

"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", concluyó.

Ese reconocimiento se complementa con el contenido de la carta difundida previamente por el ex jefe de Gabinete, en la que agradeció tanto al presidente Javier Milei como a la secretaria General de la Presidencia por la confianza depositada en él desde el inicio de la gestión.

El intercambio público entre ambos dirigentes dejó en evidencia que la salida de Manuel Adorni se produjo en un clima de reconocimiento mutuo, con expresiones de agradecimiento y respaldo recíproco, y sin cuestionamientos internos. Tanto la carta del ex funcionario como la respuesta de Karina Milei coincidieron en resaltar el vínculo político construido durante la gestión y en señalar que la renuncia estuvo motivada por el impacto que la situación denunciada tuvo sobre el ámbito familiar del ex jefe de Gabinete.